Đại học Bách khoa công bố lịch thi TSA năm 2027

Với mong muốn mang kỳ thi Đánh giá tư duy của các nước phát triển trên thế giới về với học sinh Việt Nam, trong những năm qua, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và triển khai tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (Thinking Skills Assessment - TSA).

Mục tiêu của Bài thi TSA là đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học. Kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới. Theo đó, Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 03 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho Kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Cấu trúc chi tiết của Bài thi TSA

Trong năm 2026, ĐHBK Hà Nội đã tổ chức 03 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.

Kết quả thi TSA năm 2026

Trong năm 2027, kỳ thi TSA dự kiến tổ chức trong 03 đợt thi vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 11 tỉnh thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Theo đó, kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt 1: Ngày thi 16-17/01/2027; Ngày đăng ký 05-15/12/2026

Đợt 2: Ngày thi 20-21/03/2027; Ngày đăng ký 05-15/02/2027

Đợt 3: Ngày thi 22-23/05/2027; Ngày đăng ký 05-15/04/2027

Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, ĐHBK Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA". Ở mỗi phần thi, cuốn Cẩm nang cũng trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án.

Cuối cùng là nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, đặc biệt đi kèm sách là 03 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 03 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả của 03 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có được kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook-free/2082/0/1 . Đối với bản in, thí sinh có thể đặt mua online trên hệ thống hoặc trực tiếp tại Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐHBK Hà Nội.

Bìa sách "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA"