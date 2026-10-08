Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy TSA năm 2027

Ngày 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự kiến tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 11 tỉnh thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, kỳ thi TSA 2027 được tổ chức vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt gồm 3-4 kíp thi. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo từng đợt. Kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt 1: Thi ngày 16-17/1/2027, đăng ký từ 5-15/12/2026.

Đợt 2: Thi ngày 20-21/3/2027, đăng ký từ 5-15/2/2027.

Đợt 3: Thi ngày 22-23/5/2027, đăng ký từ 5-15/4/2027.

Các điểm thi dự kiến đặt tại Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

TSA được Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, thiết kế và tổ chức trong những năm qua, nhằm đánh giá các năng lực tư duy nền tảng của học sinh, thay vì kiểm tra trực tiếp kiến thức của từng môn học. Bài thi gồm 3 phần độc lập: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Trong đó, phần Tư duy Toán học có thời gian làm bài 60 phút, Tư duy Đọc hiểu 30 phút và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề 60 phút. Thí sinh làm bài trắc nghiệm trên máy tính.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, nội dung và cấu trúc TSA được thiết kế phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời duy trì ổn định trong những năm tới. Kết quả bài thi có giá trị trong 2 năm và được sử dụng cho tuyển sinh đại học.

Kỳ thi áp dụng các công nghệ khảo thí như xây dựng câu hỏi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết đáp ứng câu hỏi trong thiết kế đề và mô hình chấm điểm IRT nhiều tham số. Khâu định danh thí sinh cũng được thực hiện bằng thẻ căn cước công dân, kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư nhằm hạn chế tình trạng thi hộ, gian lận.

Trong năm 2026, ĐHBK Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.