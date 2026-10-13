Đại học An Giang xếp thứ 3 Việt Nam về phát triển bền vững

Trường Đại học An Giang nhìn từ trên cao.

Theo kết quả công bố, trường đạt tổng điểm 7.285. Trong đó, lĩnh vực quản lý chất thải đạt 1.700 điểm, xếp thứ nhất tại Việt Nam trong số các trường tham gia; lĩnh vực giao thông đạt 1.450 điểm, xếp thứ hai trong nước.

Ở bảng xếp hạng toàn cầu, Trường Đại học An Giang tăng 36 bậc so với năm 2025, từ vị trí 460/1.745 lên 424/2.016. Theo thông tin được công bố, trường thuộc nhóm 21% cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao trên thế giới.

UI GreenMetric là hệ thống xếp hạng đại học phát triển bền vững do Universitas Indonesia khởi xướng. Hệ thống đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 7 nhóm tiêu chí: cảnh quan và hạ tầng; năng lượng và biến đổi khí hậu; chất thải; nước; giao thông; giáo dục; quản trị và số hóa.

Năm 2026, bảng xếp hạng có 2.016 cơ sở giáo dục đại học đến từ 110 quốc gia tham gia, tăng 271 cơ sở so với năm 2025.

MAI HƯƠNG