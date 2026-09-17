Đại giới đàn Thanh Kiểm: Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni các giới tử hệ phái Bắc tông và Khất sĩ

Nơi cầu giới đường tại giới đài viện Huệ Nghiêm (P.An Lạc), chư tôn đức Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự Hội đồng Thập sư đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 41 giới tử Tăng Bắc tông.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm tác bạch cung an chức sự

Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Như Thị, Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Hòa thượng Thích Hoằng Tri.

Thượng tọa Thích Trí Thông, Đại đức Thích Nguyên Hưng cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ làm điển lễ, dẫn thỉnh.

Chư giới sư đảnh lễ Tam bảo

Sau lời tác bạch cung an chức sự của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm dẫn thỉnh, chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường. Giới tử chí thành đảnh lễ nghinh đón. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức giới sư được cung thỉnh an tọa theo ngôi vị đã cung an.

Chư vị Điển lễ, dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng cùng Yết-ma A-xà-lê và Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Tác pháp yết-ma

Tác lễ cung thỉnh giới sư xong, các giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa và sau đó Hòa thượng Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Sau khi Đại Tăng hứa khả, Hòa thượng Yết-ma để cho giáo thọ vấn các già-nạn của giới tử và tiến hành theo luật. Hòa thượng Giáo thọ ra trước Đại Tăng bạch để các giới tử được đến thọ giới.

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 2 vị, chia làm 21 đàn. Trong buổi sáng hôm nay, có 41 Sa-di được thọ giới Tỳ-kheo tại giới trường chùa Huệ Nghiêm.

Giới tử thành kính thọ nhận giới pháp

Sau đó, các giới tử được hướng dẫn xả mạn y và được trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước (đây là những vật dụng thường ngày của một Tỳ-kheo).

Đường đầu Hòa thượng đã truyền trao 250 giới tướng và các điều nương tựa “tứ y”, cùng những quy định về nếp sống mà một Tỳ-kheo phải nguyện sống trọn đời.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các tân Tỳ-kheo đã lắng nghe lời sách tấn từ Đường đầu Hòa thượng, xác nhận chính thức được dự vào hàng ngũ Tăng đoàn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Nguyên Tài

Tại điểm truyền giới pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng), Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 9 giới tử theo nghi thức biệt truyền của hệ phái.

Hội đồng Giới sư do Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới làm Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Bửu, Yết ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Giáo thọ A-xà-lê; cùng 18 chư tôn đức giáo phẩm hệ phái Khất sĩ làm Tôn chứng sư.

Hội đồng Thập sư hệ phái Khất sĩ thực hiện nghi thức truyền giới tại pháp viện Minh Đăng Quang

Được biết, giới đàn lần này có 9 giới tử thông qua kỳ khảo hạch với các nội dung như: giới luật, oai nghi, lịch sử hệ phái, những bài kệ tụng. Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ Hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình.

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Đường đầu Hòa thượng đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Quảng Đạo

Tại giới trường chùa Thanh Tâm (xã Bình Lợi), chư tôn đức Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni cho 66 giới tử Ni Bắc tông.

Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Như Như làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương làm Giáo thọ A-xà-lê và chư 7 tôn chứng Ni: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Ni trưởng Thích nữ Như Lộc, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm.

Trang nghiêm lễ truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới trường chùa Thanh Tâm

Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen, Ni sư Thích nữ Như Ngọc làm điển lễ, dẫn thỉnh.

Tại giới trường, Điển lễ đàn giới Tỳ-kheo-ni hướng dẫn 66 giới tử cầu thỉnh Đường đầu Hòa thượng Ni, thầy Yết-ma và Giáo thọ.

Sau đó, giới tử được Giáo thọ hướng dẫn cầu thỉnh các chư vị Ni tôn chứng, thầy Yết-ma tác pháp vấn hòa, xướng tên giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni trước Hội đồng Thập sư. Sau khi được chư giới sư đồng nhất tác thành, chư giới tử thọ y, bát, đãy lọc nước, tọa cụ, đảnh lễ chư Đại đức Ni.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Trung Thắng

Tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông) - điểm truyền giới biệt truyền Ni hệ phái Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Thanh Kiểm đã trang nghiêm diễn ra lễ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni đến 8 giới tử.

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức cung thỉnh chư vị giáo phẩm Ni quang lâm giới trường, niêm hương lễ Phật, đảnh lễ Tam bảo, lễ Tổ.

Lễ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni tại tịnh xá Ngọc Phương

Ni sư Thích nữ Triệu Liên thay mặt Ban Dẫn thỉnh giới trường hướng dẫn giới tử cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni.

Cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tân Liên đương vi Đường đầu Hòa thượng; Yết-ma A-xà-lê là Ni trưởng Thích nữ Chiêu Liên; Giáo thọ A-xà-lê là Ni trưởng Thích nữ Tố Liên; cùng 7 vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Sâm Liên, Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên, Ni trưởng Thích nữ Tấn Liên, Ni trưởng Thích nữ Trì Liên, Ni trưởng Thích nữ Liên Liên, Ni trưởng Thích nữ Hương Liên, Ni trưởng Thích nữ Hoa Liên.

Ni trưởng Thích Ni Tân Liên, Đường đầu Hòa thượng Ni truyền giới Tỳ-kheo-ni khai đạo

Tại buổi lễ, Đường đầu Hòa thượng Ni khai đạo: "Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát-nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ-đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Vô lượng chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh giác. Do công đức trì giới này, giới tử đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ-đề. Do vậy, các giới tử cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ".

Các giới tử chí thành sám hối để ba nghiệp được thanh tịnh. Hội đồng Thập sư Ni trang nghiêm truyền giới đến các giới tử theo truyền thống hệ phái Khất sĩ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Như Danh

Sau khi giới tử Tỳ-kheo-ni tấn đàn thọ nhận giới pháp, theo quy định, 14 giờ chiều cùng ngày, Hội đồng Thập sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử đến cầu Chánh pháp Yết-ma của Đại Tăng như pháp tại giới trường chùa Huệ Nghiêm (Bắc tông) và pháp viện Minh Đăng Quang (hệ phái Khất sĩ), để thọ nhận giới pháp, tác thành giới thể, chính thức trở thành tân Tỳ-kheo-ni.