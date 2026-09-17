Đại giới đàn Thanh Kiểm: Giới sư Ni hướng dẫn các giới tử cầu Chánh pháp Đại Tăng

Theo đó, chiều nay, 17-9, sau khi giới tử Tỳ-kheo-ni tấn đàn thọ nhận giới pháp vào buổi sáng, Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn giới tử đến cầu Chánh pháp Yết-ma của Đại Tăng như pháp tại giới trường chùa Huệ Nghiêm (Bắc tông) và pháp viện Minh Đăng Quang (hệ phái Khất sĩ).

Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen tác bạch

Tại giới đài viện chùa Huệ Nghiêm (P.An Lạc), sau lời tác bạch xin được vào của Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen - Điển lễ, Đại đức Thích Nguyên Hưng đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo và bái yết Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho 66 giới tử Thức-xoa-ma-na.

Sau khi đến giới trường, đảnh lễ Tam bảo và an tọa, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già, thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Giáo thọ A-xà-lê hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già

Sau khi vấn hòa, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma vấn các già-nạn. Tiếp theo, tuần tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ yết-ma giữa nhị bộ Tăng Ni thành tựu tánh Tỳ-kheo-ni.

Hòa thượng Giáo thọ trao 8 pháp Ba-la-di; đối với các pháp khác trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, Hòa thượng Giáo thọ giáo giới các giới tử phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni học cho đủ để thành tựu tánh hạnh của Tỳ-kheo-ni.

Sau đó, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử Thức-xoa-ma-na xả mạn y, trao 3 y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước cho các giới tử.

Chư Hòa thượng giới sư tác pháp Yết-ma

Cũng trong chiều nay, Hội đồng Thập sư Ni hệ phái Khất sĩ đã hướng dẫn chư giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng tại điểm truyền giới pháp viện Minh Đăng Quang.

Các giới tử Ni hệ phái Khất sĩ đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng tại điểm truyền giới Pháp viện Minh Đăng Quang

Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Điều hành điểm truyền giới tại tịnh xá Ngọc Phương đã hướng dẫn giới tử Ni thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng-già.

Sau khi hoàn tất các nghi thức cầu thọ Chánh pháp, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới sách tấn, nhắc nhở Ni chúng, phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ và trân trọng đừng có buông lung.

Ni sư Thích nữ Tuệ Liên hướng dẫn chư Ni thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng-già

Giới thể viên thành, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng đã trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai cho hàng Ni lưu, kính nguyện trọn đời vâng giữ và thực hành.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tại giới đài viện chùa Huệ Nghiêm

Ảnh: Trung Thắng

Tại điểm truyền giới pháp viện Minh Đăng Quang