Đại giới đàn Thanh Kiểm: Đồng loạt truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni hệ phái Bắc tông và Khất sĩ

Nơi cầu giới đường tại giới đài viện Huệ Nghiêm (P.An Lạc), chư tôn đức Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự Hội đồng Thập sư đàn truyền giới Sa-di cho 49 giới tử Tăng Bắc tông.

Cung nghinh Hội đồng Thập sư đăng đàn truyền giới

Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Đường đầu Hòa thượng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Như Thị, Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Hòa thượng Thích Hoằng Tri.

Chư vị giới sư niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới đài viện, đảnh lễ Tam bảo, sau đó an tọa tại các phương vị được cung an chức sự, trang nghiêm đạo tràng, truyền giới pháp đến các giới tử.

Chư tôn đức Điển lễ đã hướng dẫn các giới tử cầu thỉnh Đường đầu Hòa thượng , Hòa thượng Yết-ma, Hòa thượng Giáo thọ. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn giới tử thỉnh thất chứng tôn-già.

Đường đầu Hòa thượng, Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê tác pháp Yết-ma

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi Đại Tăng tác thành, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử.

Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ trọng ân: Ân sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí.

Chư giới tử một lòng cần cầu giới pháp

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn. Đây chính là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo - địa vị chúng trung tôn sau này.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hội đồng Thập sư lưu niệm cùng các giới tử Sa-di tại giới đài viện Huệ Nghiêm - Ảnh: Tâm Quý

Tại giới trường truyền giới dành cho giới tử Ni hệ phái Khất sĩ - tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông), Hội đồng Thập sư thuộc Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 đã đăng đàn truyền giới đến 8 giới tử Thức-xoa-ma-na và 13 giới tử Sa-di-ni.

Ban dẫn thỉnh hướng dẫn giới tử cung thỉnh chư vị giáo phẩm Ni quang lâm giới trường, niêm hương lễ Phật, lễ Tổ; hướng dẫn giới tử cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni biệt truyền hệ phái Khất sĩ.

Cung thỉnh chư vị giáo phẩm Ni quang lâm giới trường tịnh xá Ngọc Phương

Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Phục Liên đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Thức-xoa-ma-na; Ni trưởng Thích nữ Mai Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Gương Liên làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Huy Liên, Ni trưởng Thích nữ Dung Liên, Ni trưởng Thích nữ Tuyết Liên, Ni trưởng Thích nữ Minh Liên, Ni trưởng Thích nữ Toàn Liên, Ni trưởng Thích nữ Nhi Liên, Ni trưởng Thích nữ Chân Liên.

Đảnh lễ Tam bảo

Đàn Sa-di-ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Viên Liên đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Tín Liên làm Giáo thọ A-xà-lê; chư vị thất chứng: Ni trưởng Thích nữ Phụng Liên, Ni sư Thích nữ Nga Liên, Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ni sư Thích nữ Kiên Liên, Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích nữ Hằng Liên.

Chư vị Dẫn thỉnh: Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ni sư Thích nữ Bửu Liên, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích nữ Triệu Liên.

Ni trưởng Thích nữ Viên Liên giáo giới các giới tử

Tại buổi lễ, giới tử tác bạch cầu thỉnh giới pháp, nguyện sẽ nỗ lực trì giới, giữ gìn oai nghi và nuôi dưỡng tâm chánh niệm trong mọi sinh hoạt của đời sống Khất sĩ; nguyện noi theo gương hạnh Thầy Tổ hệ phái Khất sĩ; nguyện sống theo tinh thần lục hòa để mang đạo vào đời và lợi lạc quần sanh.

Ban lời giáo giới đến giới tử, Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới Ngọc Phương nhấn mạnh Giới luật là mạch sống của Phật pháp, luôn lấy giới làm thầy trên con đường tu tập của mình.

Tấn đàn thọ giới Thức-xoa-ma-na theo nghi thức biệt truyền hệ phái Khất sĩ

Tiếp đó, các giới tử được hướng dẫn đảnh lễ Tam bảo, sám hối; chư vị giới sư truyền trao giới pháp đến giới tử Thức-xoa-ma-na và giới tử Sa-di-ni theo giáo luật biệt truyền của hệ phái Khất sĩ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Như Danh

Tại giới trường chùa Thanh Tâm (xã Bình Lợi), chư tôn đức Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 47 giới tử, truyền giới Sa-di cho 56 giới tử Ni Bắc tông.

Hội đồng Thập sư Ni đảnh lễ Tam bảo trước khi đăng đàn truyền giới

Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Thức-xoa-ma-na; Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Phương làm Giáo thọ A-xà-lê và chư 7 tôn chứng Ni: Ni trưởng Thích nữ Chơn Minh, Ni trưởng Thích nữ Như Thủy, Ni trưởng Thích nữ Phước Giác, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, Ni trưởng Thích nữ Như Tri, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nhân.

Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Ni sư Thích nữ Lệ Tuyên làm điển lễ, dẫn thỉnh.

Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Đàn giới Sa-di-ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận làm Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị tôn chứng Ni: Ni trưởng Thích nữ Viên Nhã, Ni trưởng Thích nữ Tĩnh Nhã, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Diệu, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nghiêm, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Bình, Ni trưởng Thích nữ Huệ Tuyến, Ni trưởng Thích nữ Như Hiền.

Ni sư Thích nữ Thông Tường, Sư cô Thích nữ Trung An làm điển lễ, dẫn thỉnh.

Thành kính đảnh lễ chư vị giới sư

Sau cung an chức sự, Ban Điều hành đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni các đàn giới quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện nghi thức truyền giới pháp Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni đến các giới tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh: Trung Thắng

Cùng ngay, tại giới trường chùa Bửu Quang (P.Tam Bình), Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 60 giới tử, truyền giới Sa-di cho 9 giới tử và 15 tu nữ hệ phái Nam tông kinh.

Vào sáng ngày mai, 17-9, tại Giới đài viện Huệ Nghiêm sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo; tại chùa Thanh Tâm và tịnh xá Ngọc Phương sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni; tại pháp viện Minh Đăng Quang sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Sa-di.