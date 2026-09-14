Đại giới đàn Thanh Kiểm: Điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ giáo giới hành nghi

Giới tử Nam tông làm thủ tục nhập chúng, nhận thẻ đeo

Tại điểm truyền giới dành cho giới tử Phật giáo Nam tông - chùa Bửu Quang (P.Tam Bình), 84 giới tử đã tập trung làm thủ tục nhập chúng và nhận thẻ đeo. Sau khi hoàn tất sắp xếp an đơn, chư giới tử vân tập chánh điện đảnh lễ và lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giám luật sư điểm truyền giới quang lâm giáo giới hành nghi.

Buổi chiều, Hòa thượng Bửu Chánh có thời pháp thoại chia sẻ kinh nghiệm tu học và hướng dẫn các nghi thức thọ nhận giới pháp theo truyền thống Nam tông.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giám luật sư điểm truyền giới sách tấn giới tử Nam tông tại giới trường chùa Bửu Quang

Tại điểm truyền giới pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng), giới tử Tăng hệ phái Khất sĩ được Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quang lâm sách tấn. Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của Giới luật, xuất gia không phải là đổi một bộ y phục, mà là bước vào một nếp sống hoàn toàn khác, lấy việc học pháp, giữ giới và rèn luyện thân tâm làm cốt lõi.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới hệ phái Khất sĩ chia sẻ về ý nghĩa của tôn hiệu Đại giới đàn Thanh Kiểm, đồng thời trực tiếp kiểm tra oai nghi xá, quỳ, lạy của các giới tử.

Các giới tử Tăng hệ phái Khất sĩ lắng nghe giáo giới từ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới

Cùng ngày, tại tịnh xá Ngọc Phương (P.Hạnh Thông), giới tử Ni Khất sĩ cũng bước vào các thời khóa tu học và được Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thích nữ Tín Liên, Phó ban Điều hành; Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Điều hành giáo giới hành nghi. Chư vị giáo thọ sư đã sách tấn các giới tử hiểu rõ tôn chỉ, mục tiêu tu tập và con đường hành trì cốt lõi của Đức Phật xiển dương.

Tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm (X.Bình Lợi), 74 giới tử Ni Bắc tông thi tụng thuộc lòng 4 bộ luật trường hàng. Chư tôn đức chấm thi đã chọn ra 7 vị xuất sắc nhất ở mỗi bộ luật để trao 28 phần thưởng khích lệ. Giáo giới hành nghi cho giới tử Ni Bắc tông, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Phân ban Ni giới Trung ương chia sẻ những cốt lõi thiết yếu về cương lãnh giới luật, việc thọ giới, giữ gìn và hành trì giới pháp để được an lạc.

Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương giáo giới sách tấn các giới tử Ni thuộc hệ phái Khất sĩ - Ảnh: Như Danh

Giới tử Ni Bắc tông thi tụng luật tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm - Ảnh: Trung Thắng

Được biết, cũng trong ngày hôm nay, tại điểm truyền giới giới đài viện Huệ Nghiêm (P.An Lạc), Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Kiến đàn và Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh quang lâm giáo giới hành nghi đến toàn thể giới tử Tăng Bắc tông, chuẩn bị hành trang vững chắc trước ngày chính thức thọ nhận giới pháp.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận tại các điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ:

Điểm truyền giới dành cho giới tử Nam tông tại chùa Bửu Quang - (Ảnh: Thành Đạt)

Điểm truyền giới dành cho giới tử hệ phái Khất sĩ tại pháp viện Minh Đăng Quang (Tăng) và tịnh xá Ngọc Phương (Ni) - (Ảnh: Quảng Đạo - Như Danh)

8 giờ sáng mai, 15-9, Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, P.Hòa Hưng (TP.HCM)