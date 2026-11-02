'Đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành cùng 22 đồng phạm hầu tòa

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức), Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức), Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức) bị truy tố tội “Tham ô tài sản”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Chu Thị Thành (đeo khẩu trang) được đưa đến toà. Ảnh: N.M

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo khác tội “Tham ô tài sản”, "Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Đáng chú ý, hơn 20 bị cáo còn lại được tại ngoại; 2 bị cáo, một số luật sư và người liên quan vắng mặt.

Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập đại diện tại Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và một số đơn vị thuế. Trong đó, đại diện Bộ Công Thương có đơn xin xét xử vắng mặt. Một số đơn vị liên quan khác cũng xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Theo cáo trạng đại diện Viện kiểm sát nhân dân công bố tại toà, từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng; bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bị cáo buộc, bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Riêng, Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.

Phiên xử diễn ra nhiều ngày.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (hơn 77%) và con trai là Chu Đăng Khoa (tức Khoa "Kim cương” hoặc Khoa "Nam Phi” (hơn 22%). "Nữ đại gia xăng dầu" Chu Thị Thành bị cáo buộc tham ô hơn 79 tỷ đồng và thu lợi 20,7 tỷ đồng từ bán hóa đơn, hiện đã nộp lại hơn 99 tỷ đồng.