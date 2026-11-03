Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 16 - 18 năm tù

Kết thúc phần xét hỏi phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, sáng 3-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành thời gian để cơ quan công tố công bố quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Chu Thị Thành (hàng đầu, ngoài cùng bìa phải) và các bị cáo khác tại phiên tòa ngày 2-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Ngoài mức án đề nghị nói trên đối với bị cáo Chu Thị Thành, cơ quan công tố đề nghị phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu Kế toán Công ty CP xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án cao nhất tới 11 năm tù giam.

Bản luận tội xác định, trong vụ án, bị cáo Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Thiên Minh Đức, bị cáo Chu Thị Thành đã có hành vi chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG). Bên cạnh đó, bị cáo này còn bị xác định hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc với bị cáo có vai trò chủ mưu, chiếm đoạt tài sản và chưa tích cực khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo.