Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị đến 18 năm tù

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội. (Ảnh: MH)

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành 14-15 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 2-3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp hình phạt được đề nghị là 16-18 năm tù.

Các bị cáo còn lại, trong đó có nhiều người từng là cấp dưới, nhân viên của bà Thành tại công ty Thiên Minh Đức và giám đốc các doanh nghiệp xăng dầu liên quan hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, bị đề nghị các mức án từ phạt tiền đến 11 năm tù.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) mức án tù chung thân về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo buộc, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xăng dầu tại PVOil Vũng Áng, Vinh đã thực hiện hành vi bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp bên ngoài, không xuất hóa đơn và không cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý của công ty.

Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt lượng xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi của Vinh, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số xăng dầu bị chiếm đoạt đã được bán cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc công ty Việt Trung. Quá trình mua bán, Ngọc được hưởng mức chiết khấu từ 500 đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát xác định Ngọc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hà Ngọc Vinh thực hiện hành vi tham ô tài sản. Với hành vi này, bị cáo Ngọc bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 7-8 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 30-36 tháng tù về tội "Trốn thuế". Tổng hợp hình phạt được đề nghị là 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty Thiên Minh Đức, bà Thành đã có hành vi chiếm đoạt gần 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Ngoài ra, nữ doanh nhân còn bị cáo buộc hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Thành khai năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, một số cấp dưới đề xuất phương án bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhằm tăng lượng hàng tiêu thụ.

Bị cáo Chu Thị Thành trình bày, mục đích thực hiện việc bán hàng không xuất hóa đơn là để giải quyết lượng hàng tồn kho, tạo nguồn tiền duy trì hoạt động của doanh nghiệp, bản thân chỉ muốn tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, không có ý định chiếm đoạt tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa không chấp nhận cách lý giải này, đồng thời phân tích việc bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không thực hiện nghĩa vụ trích lập quỹ theo quy định chính là hành vi chiếm đoạt tiền của Quỹ BOG.

Chủ tọa nhấn mạnh, dù doanh nghiệp gặp khó khăn vì bất kỳ lý do gì, khi bán xăng dầu vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe Hội đồng xét xử phân tích, bà Thành thừa nhận đã nhận thức được hành vi sai phạm.