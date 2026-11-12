Đại gia Vũ Văn Tiền lên Sơn La tìm đất xây nhà máy điện mặt trời 7.200 tỷ

Ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác của tỉnh và đại diện Tập đoàn Geleximco đã khảo sát thực địa tại bản Ta Niết, phường Mộc Châu, nhằm đánh giá vị trí dự kiến triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Mộc Châu.

Theo đề xuất của Tập đoàn Geleximco, dự án có tổng công suất 400MW, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin với công suất 40MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 480ha, nằm trong phạm vi 600ha được khảo sát tại phường Mộc Châu.

Dự án dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 200MW, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng 20MW, phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028. Giai đoạn 2 có quy mô tương đương, dự kiến vận hành từ năm 2029.

Khi hoàn thành cả hai giai đoạn, nhà máy dự kiến cung cấp trung bình khoảng 566 triệu kWh điện mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã xem xét các phương án kỹ thuật, đặc biệt là giải pháp đấu nối và truyền tải điện từ nhà máy vào hệ thống điện quốc gia.

Theo phương án đề xuất, dự án sẽ xây dựng mới một trạm biến áp 500kV với công suất 450MVA ngay trong khu vực nhà máy. Trạm có nhiệm vụ nâng điện áp từ hệ thống pin mặt trời và bộ biến tần lên cấp 500kV, đồng thời tích hợp hạ tầng đấu nối cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã xem xét các phương án kỹ thuật, đặc biệt là giải pháp đấu nối và truyền tải điện từ nhà máy vào hệ thống điện quốc gia.Nguồn điện từ nhà máy dự kiến được truyền tải qua tuyến đường dây 500kV mạch kép dài khoảng 1,5km, kết nối trạm biến áp của dự án với điểm chuyển tiếp trên đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình.

Vị trí dự kiến xây dựng dự án. Ảnh: Báo Sơn La

Theo phương án đề xuất, dự án sẽ xây dựng mới một trạm biến áp 500kV với công suất 450MVA ngay trong khu vực nhà máy. Trạm có nhiệm vụ nâng điện áp từ hệ thống pin mặt trời và bộ biến tần lên cấp 500kV, đồng thời tích hợp hạ tầng đấu nối cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Nguồn điện từ nhà máy dự kiến được truyền tải qua tuyến đường dây 500kV mạch kép dài khoảng 1,5km, kết nối trạm biến áp của dự án với điểm chuyển tiếp trên đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình.

Kết quả khảo sát thực địa sẽ là căn cứ để UBND tỉnh và Sở Công Thương Sơn La xem xét, hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi Bộ Công Thương. Trước mắt, tỉnh hướng tới việc đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời Mộc Châu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, qua đó tạo cơ sở pháp lý để triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Tập đoàn Geleximco từng cho biết sẽ quan tâm nghiên cứu đầu tư vào chăn nuôi gia súc công nghệ cao, chế biến trà, cà phê, hoa quả; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng máy móc và công nghệ tại tỉnh Sơn La.

Geleximco là tập đoàn gắn liền với tên tuổi của ông Vũ Văn Tiền, được thành lập năm 1993. Công ty hoạt động trong các nhóm lĩnh vực chính gồm: sản xuất công nghiệp, hạ tầng - bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại - dịch vụ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Geleximco đang sở hữu và vận hành các dự án như: nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, nhà máy giấy An Hòa; nhà máy nhiệt điện Thăng Long và các nhà máy xi măng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Geleximco cùng các đối tác đang tham gia dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ tại TP. HCM với tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng, công suất thiết kế 10,8 triệu TEUs/năm và khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 DWT.

Đáng chú ý nhất là doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội giao thực hiện dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư sơ bộ là 75.115 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Trong lĩnh vực bất động sản và du lịch, Geleximco gắn liền với những dự án nhà ở thương mại như: KĐT Thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng; KĐT Gelexia Riverside; KĐT Lê Trọng Tấn (Hà Nội); KĐT Cái Dăm (Quảng Ninh), KĐT quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng),…

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Geleximco sở hữu sân golf Geleximco Hòa Bình - Hilltop Valley Golf Club, khách sạn Thái Bình Dream, khách sạn Hạ Long Dream…

Bên cạnh đó, Geleximco còn hiện diện trong mảng tài chính ngân hàng khi gắn liền với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Ngoài các trụ cột trên, Geleximco cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng một số lĩnh vực mới, trong đó có công nghệ điện tử. Cụ thể, vào tháng 10/2025, Geleximco đã chi 2.562 tỷ đồng mua 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).