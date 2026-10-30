Đại gia Thanh Hóa đứng sau mái vòm thép lớn nhất hành tinh tiếp tục ghi dấu tại siêu công trình APEC 2027 ở Phú Quốc

Những ngày cuối tháng 10, tại khu vực phía Nam đảo Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần hoàn thiện hình dáng tổng thể với hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển. Công trình có quy mô hơn 150.000 m² sàn, thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP.

Trên mái và mặt ngoài công trình, các tổ đội công nhân, kỹ sư đang lắp đặt, căn chỉnh cấu kiện và vật liệu theo thiết kế. Những hạng mục này được triển khai song song với công tác hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật và không gian bên trong.

Công trình đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Ảnh: Sun Group.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23/10, công trình đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Đáng chú ý, toàn bộ 13 nhịp mái thép với tổng khối lượng khoảng 12.000 tấn đã được lắp dựng. Dự án đang hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4/2026.

Bên trong công trình, khu vực đại sảnh tầng 2 đang được triển khai các hạng mục ốp lát, trần, hệ thống cơ điện và nội thất. Hệ thống thang cuốn đã được lắp đặt và đang chạy thử. Các hạng mục hoàn thiện được thực hiện song song với việc thi công mặt ngoài.

Các tổ đội công nhân, kỹ sư đang lắp đặt, căn chỉnh cấu kiện và vật liệu theo thiết kế. Ảnh: Sun Group.

"Trái tim" của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là ballroom rộng 11.050 m², với kết cấu vượt nhịp 81 m không bố trí cột giữa. Theo định hướng thiết kế, đây sẽ là một trong những không gian ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Mặt bằng rộng, liền mạch cho phép linh hoạt tổ chức các hội nghị quy mô lớn, triển lãm, yến tiệc và những sự kiện quốc tế có hàng nghìn người tham dự.

Công trình còn có các phòng họp và không gian chức năng phục vụ APEC. Tầng 2 được bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng 3 có ballroom khoảng 3.000 m² dành cho các phiên họp chính thức. Các hệ thống cơ điện, âm thanh, chiếu sáng và nội thất đang tiếp tục được triển khai.

Tập đoàn Đại Dũng và dấu ấn trên những công trình kết cấu thép quy mô lớn

Đằng sau hệ mái thép 12.000 tấn của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là sự tham gia của Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm thi công kết cấu mái thép cho dự án.

Doanh nghiệp do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập, hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép và chế tạo cơ khí, từng tham gia nhiều dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Doanh nghiệp cũng chính là đơn vị thực hiện mái vòm “Kim Quy” 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Tập đoàn Đại Dũng cũng vừa hợp long thành công vòm thép nhịp chính của Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào lúc 8h sáng ngày 21/10/2026. Đơn vị đảm nhiệm kết cấu thép nhịp chính với chiều dài 187m, cao hơn 20m. Từ chế tạo, tổ hợp đến vận chuyển và chuẩn bị lắp đặt, các công đoạn được triển khai nối tiếp, phục vụ mục tiêu đưa nhịp cầu vào vị trí hợp long theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Đại Dũng cũng là doanh nghiệp được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động VinFast – Trống Đồng, đồng thời xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép.