Đại gia Thái Lan bị bắt quả tang nấu lẩu đuôi con báo đen Đông Dương

Sáng 26.3, triệu phú Premchai Karnasuta cùng 3 nghi can bị đưa ra tòa án tỉnh Thong Pha Phum, xét tội đại gia này săn bắn thú rừng trái phép tại một khu bảo tồn tự nhiên của Thái Lan và được công nhận là Di sản Thế giới.

Vụ săn bắn trái phép ở khu bảo tồn tự nhiên Thungyai Naresuan ở tỉnh Kanchanaburi (phía tây Thái Lan) xảy ra ngày 4.2. Đêm hôm đó, ông Premchai cùng 3 đồng phạm bị một nhóm kiểm lâm bắt. Tang vật sáng giá nhất là bộ da của một con báo Đông Dương đen rất hiếm, và một nồi lẩu thịt đuôi con báo.

Triệu phú không nhận tội giết con báo đen bị đe dọa tuyệt chủng

Nhóm kiểm lâm có sự dẫn đầu của trưởng khu bảo tồn, ông Wichian Chinnawong còn tịch thu nhiều súng săn, phần còn lại của con báo đen, một con gà lôi và một con nai còn sống, kêu la thảm thiết.

Ông Premchai bị nghi tàng trữ súng, ngà voi châu Phi (được đăng ký chủ sở hữu là bà Kanittha Karnasuta, vợ ông) và ông còn bị nghi đưa hối lộ cho nhóm kiểm lâm để nhóm này thả ông cùng 3 bạn săn.

Ngay sau khi nhóm săn bị bắt, hình ảnh đại gia mặc quần cộc ngồi trước cửa lều, khoe số súng săn với các kiểm lâm, cùng hình ảnh con báo hiếm bị xả thịt được lan truyền trên mạng xã hội, khiến đại bộ phận nhân dân Thái Lan phẫn nộ, kêu gọi truy tố nghiêm khắc và minh bạch đối với tỉ phú Premchai. Khi ông được giải về nhà tù, đã có người hỏi kháy ông: “Thịt báo ngon không?”. Ông không trả lời.

Đại gia Premchai bị bắt quả tang tàng trữ nhiều súng săn - Ảnh: The Strait Times

Trong ngày xét xử 26.3, cảnh sát cũng trình báo cáo, buộc tội ông Premchai, Chủ tịch công ty xây dựng Phát triển Ý - Thái (Italian - Thai Development) gây tổn thất vào vùng rừng và hệ sinh thái của khu bảo tồn Thungyai.

Theo nguồn tin của báo Bangkok Post, sự tổn thất tài chính do đại gia Premchai gây ra được ước tính hơn 3 triệu bath, dựa theo giá trị tài chính của số thú rừng được phát hiện trong khu trại săn của ông.

Ví dụ giá trị của con báo đen Đông Dương là 3 triệu bath, con gà lôi bạc là 22.612 bath. Hai con vật này đều là loài vật được bảo tồn. Tuy nhiên, có tin sự tổn thất của môi trường và hệ sinh thái lại vượt quá giá trị của số thú được tìm thấy ở khu trại của đại gia Premchai.

Tòa án chính thức duyệt yêu cầu của cảnh sát là gia hạn tạm giam 4 nghi can và buộc họ tiếp tục đóng tiền bảo lãnh tại ngoại để được tự do tạm. Nhóm bị cáo sẽ phải trình diện vào ngày 9.4 tới, thời hạn kết thúc tự do tạm.

Cảnh sát có thể tạm giam họ 7 lần (mỗi thời hạn tối đa là 84 ngày) để điều tra vì tội săn bắn thú rừng trái phép, là tội thường có thể bị tuyên án tối đa 10 năm tù.

4 nghi can đã phải trình diện ngày 26.3, khi kết thúc giai đoạn tạm giam thứ tư. Cả 4 người đều phủ nhận 9 tội danh. Đại gia Premchai, 64 tuổi, được cho hưởng tự do tạm và cấm xuất cảnh ra nước ngoài, sau khi ông đóng tiền bảo lãnh tại ngoại 300.000 bath (12.624 USD).

Ngày 14.3, ông Premchai nhấn mạnh ông vô tội, không dính líu vụ giết chết con báo đen Đông Dương, và ông “buồn” vì bị dân Thái Lan nghĩ ông là kẻ sát thú: “Sự thật sẽ được phơi bày ở tòa án, tôi không phải là kẻ giết con báo và tôi tiếc cho xã hội đã nghĩ theo hướng đó”.

Những khẩu súng săn của nhóm nghi can săn thú hiếm - Ảnh: The Strait Times

Giá trị cổ phần của công ty bị tụt giảm vì vụ bê bối săn thú trái phép

Công ty Italian - Thai của ông Premchai từng xây sân bay quốc tế Suvarnabhumi (mở cửa năm 2006, lớn nhất Thái Lan) và Sky Train, hệ thống đường sắt đại trà đầu tiên ở thủ đô Bangkok (mở cửa năm 1999).

Gần đây, Italian - Thai được trao các hợp đồng mở rộng sân bay Suvarnabhumi giai đoạn 2, và nhiều tuyến đường sắt khác ở Bangkok. Chính quyền quân sự Thái Lan đang tăng tốc các dự án lớn này trước cuộc bầu cử quốc hội (tổ chức vào tháng 2.2019) nên sắp mở nhiều đợt tranh thầu.

Có tin Italian - Thai đang nhắm đến một dự án đường sắt cao tốc (sử dụng công nghệ Trung Quốc) và một dự án đường sắt kết nối 3 sân bay lớn ở thủ đô với vùng công nghiệp duyên hải đông Thái Lan.

Italian - Thai là công ty cổ phần xây dựng lớn nhất Thái Lan, về doanh số. Công ty nhận nhiều công trình xây dựng đường bộ mới, đường sắt và trụ sở văn phòng trên toàn Thái Lan.

Dù vụ bê bối là chuyện cá nhân của ông Premchai, nó vẫn gây nguy cơ mất uy tín công ty, theo ông Bandid Nijathaworn, chủ tịch Viện Hội các giám đốc Thái Lan: “Sự cố cho thấy ngay cả lãnh đạo cao nhất của công ty cũng không tuân thủ quy định ứng xử và quy định đạo đức. Nó có thể gây hại nghiêm trọng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư và cổ đông về cách điều hành cũng như uy tín của công ty”.

Công ty Italian - Thai từ chối bình luận, chỉ nói ông Premchai vẫn là chủ tịch. Nhưng các nhà đầu tư đã phản ứng mạnh, khiến giá trị cổ phiếu công ty giảm 18% trong 6 tuần kể từ khi ông bị bắt.

Theo báo Nikkei Asian Review. Italian - Thai do cha ông Premchai, ông Chaijudh Karnasuta là đồng sáng lập, cùng với ông Giorgio Berlingieri - một người Ý từng điều hành một công ty nạo vét ở Việt Nam. Hai ông từng làm ăn hiệu quả trong việc vớt các tàu chìm dưới sông Chao Phraya của Bangkok hồi năm 1954, và đến năm 1958 thì cùng lập Italian - Thai.

Khi ông Berlingieri qua đời đầu thập niên 1980, dòng họ Karnasuta nắm hơn 30% cổ phần công ty, ông Premchai là cổ đông lớn nhất với 14% cổ phiếu. Ban đầu, người cha chọn con trai cả làm người thừa kế, nhưng người anh chết trong một tai nạn giao thông năm 1979, nên chàng trai 20 tuổi Premchai được chọn kế thừa.

Lúc đó, Italian - Thai đã là một trong những công ty xây dựng lớn nhất Thái Lan, nhưng Premchai vẫn muốn mở rộng tầm cỡ hoạt động. Premchai đưa công ty vào thị trường chứng khoán Thái Lan năm 1994, đi ngược lại với ý muốn của người cha.

Premchai cũng giúp công ty giành được thầu nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn. Chị ông Premchai, bà Nijaporn Charanachitta, hiện là Phó Chủ tịch công ty và phụ trách mảng tài chính, nói đùa rằng em bà “giống như xe ủi đất” cứ lao vào giật lấy những dự án, còn bà thì “luôn phải cầm chổi đi theo sau để dọn dẹp những bừa bộn em tôi bày ra”.

Trung Trực (theo Bangkok Post)