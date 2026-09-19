Đại gia Nhật Bản gom gần 28% vốn, trở thành cổ đông lớn của Hàng không Taseco

Ngày 14/9, Sojitz Corporation chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, mã: AST) sau khi nhận chuyển nhượng hơn 14,9 triệu cổ phiếu, tương đương 27,64% vốn điều lệ doanh nghiệp. Trước giao dịch, Sojitz không sở hữu bất kỳ cổ phiếu AST nào.

Với tỷ lệ sở hữu này, Sojitz trở thành cổ đông lớn thứ hai của Taseco Airs, chỉ sau công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) với 51% vốn.

Trong phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu AST ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng đúng bằng số cổ phiếu mà Sojitz nhận chuyển nhượng, giá trị gần 1.053 tỷ đồng.

Mức giá bình quân theo tính toán từ khối lượng và giá trị giao dịch nói trên vào khoảng 70.532 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá AST tại thời điểm kết phiên 18/9 khoảng 11%, đồng thời cao hơn mức đỉnh lịch sử của cổ phiếu này là 67.900 đồng/cổ phiếu, thiết lập trong phiên 11/9.

Diễn biến giá cổ phiếu AST trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Ngày 16/9, hai quỹ ngoại là PENM IV Germany GmbH & Co. KG (Đức) và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund (Hàn Quốc) công bố thông tin đã bán ra toàn bộ cổ phần nắm giữ tại AST, với khối lượng đúng bằng số cổ phiếu mà Sojitz nhận chuyển nhượng.

Trong đó, PENM IV Germany GmbH & Co. KG bán hơn 9,5 triệu cổ phiếu (tương đương 17,64% vốn), thu về gần 672 tỷ đồng; STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund bán 5,4 triệu cổ phiếu, thu về gần 381 tỷ đồng. Sau giao dịch, cả hai quỹ này không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Taseco Airs.

Trụ sở chính của Sojitz tại Tokyo. (Nguồn: Sojitz Corporation).

Sojitz Corporation là tập đoàn thương mại tổng hợp (sogo shosha) của Nhật Bản, hình thành từ cuộc sáp nhập giữa Nichimen Corporation và Nissho Iwai Corporation năm 2004, với lịch sử hoạt động hơn 160 năm và vốn điều lệ hơn 160 tỷ yên.

Tập đoàn hiện có khoảng 500 công ty con và công ty liên kết trên toàn cầu, gần 27.200 nhân sự trên cơ sở hợp nhất, hoạt động theo 7 khối kinh doanh gồm ô tô, hàng không vũ trụ và hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng công cộng, kim loại - tài nguyên khoáng sản - tái chế, hóa chất, nông nghiệp - công nghiệp tiêu dùng, và bán lẻ - dịch vụ tiêu dùng.

Cổ phiếu Sojitz niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE).

Tại Việt Nam, theo thông tin từ TTC Group tính đến giữa năm 2024, Sojitz có 25 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại - xuất nhập khẩu (Hương Thủy, Sữa Tân Việt), logistics, đầu tư khu công nghiệp (Khu công nghiệp Long Đức), bán lẻ (chuỗi cửa hàng tiện lợi Ministop) đến nông nghiệp (tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò Vinabeef tại Vĩnh Phúc). Tổng danh mục đầu tư của Sojitz tại Việt Nam đã đạt gần 900 triệu USD.