Đại gia nào đứng sau siêu đô thị gần 100.000 tỷ đồng tại Bắc Thăng Long?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 465,45ha, trong đó diện tích nghiên cứu dự án khoảng 375,36ha; diện tích đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), Tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp khoảng 90,09ha (không thuộc phạm vi đầu tư của dự án). Quy mô dân số dự kiến khoảng 97.492 người.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; hình thành quỹ đất, quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại cùng các công trình công cộng, dịch vụ, đồng thời tạo lập sinh kế cho người dân ngay trong khu đô thị.

Theo quyết định, tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2, trong đó nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40,17%, nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 43ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06ha đất xây dựng nhà ở xã hội và 4,33ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, bảo đảm quỹ đất nhà ở xã hội không thấp hơn 20% tổng diện tích đất ở theo quy định.

Liên danh 5 doanh nghiệp đứng sau dự án là những ai?

Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện, gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty Cổ phần Thái Nam Land và Công ty Cổ phần Bất động sản Potamos.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) là doanh nghiệp nhà nước duy nhất trong liên danh. Trải qua gần ba thập kỷ phát triển, HANDICO đã ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Thủ đô với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn. Trong đó, các khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Nam Trung Yên, Thạch Bàn, Cổ Nhuế – Xuân Đỉnh cùng những công trình như Handico Tower, Diamond Flower Tower, Hà Nội Center Point đã góp phần định hình thương hiệu của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở và đô thị.

Không chỉ hiện diện ở phân khúc nhà ở thương mại, HANDICO còn đóng vai trò đáng kể trong việc phát triển quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội tại Hà Nội. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, tổng công ty đã đầu tư xây dựng hơn 10 triệu m2 sàn nhà ở, đồng thời phát triển khoảng 1 triệu m2 sàn nhà phục vụ tái định cư, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở và chỉnh trang diện mạo đô thị Thủ đô.

Không chỉ ghi dấu ấn qua các dự án bất động sản, HANDICO còn sở hữu quy mô tài sản lớn và ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HANDICO đạt 11.964 tỷ đồng, tăng khoảng 839 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 7.217 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn đạt hơn 4.747 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của tổng công ty ở mức 6.378 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 5.586 tỷ đồng. Đáng chú ý, HANDICO nắm giữ gần 1.748 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn 2.475 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HANDICO ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.178 tỷ đồng, gấp khoảng 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 629 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 610 tỷ đồng, tăng khoảng 164% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, kết quả lợi nhuận của HANDICO còn có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động tài chính. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 281 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) được biết đến là tập đoàn kinh tế đa ngành với các lĩnh vực mũi nhọn: Bất động sản – Công nghệ – Xây dựng – Giáo dục – Truyền thông – Thương mại dịch vụ.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Sunshine ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt khoảng 11.910 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ 2025. Lãi trước thuế 5.902 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần.

Tập đoàn của ông Đỗ Anh Tuấn cho biết đến ngày 30/09, quy mô tổng tài sản hợp nhất đạt gần 121.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm nhờ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Đặc biệt, khoản mục trả tiền trước của Tập đoàn đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn tiền trên chủ yếu đến từ khách hàng thanh toán trước tại một số dự án như: Noble Palace Tay Thang Long (gần 13.000 tỷ đồng), Noble Crystal Long Bien (6.700 tỷ đồng); nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho và Noble Palace Tay Ho (6.100 tỷ đồng); Sunshine Sky City (5.900 tỷ đồng).

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (thành viên thứ ba trong liên danh thực hiện dự án Bắc Thăng Long Urban City) cũng là bên liên quan tới Tập đoàn Sunshine. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT Sunshine là Phó Tổng Giám đốc tại Big Gain. Ông Trường cũng là em trai ông Đỗ Văn Tuấn, cổ đông nắm 61,43% vốn và là Chủ tịch Tập đoàn Sunshine.

Trong khi đó, CTCP Thái Nam Land và CTCP Bất động sản Potamos, 2 doanh nghiệp còn lại trong liên danh dự án Bắc Thăng Long Urban City, đều có cùng trụ sở tại tòa nhà Thai Nam Building.

Thái Nam Land thành lập vào tháng 8/2023, vốn điều lệ tại thời điểm thành lập đạt 2.500 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn là CTCP Tập đoàn Đầu tư Thái Nam (10%), bà Lê Ngân Nhi (10%) và ông Lê Thái Thành (80%).

Ông Thành, cổ đông nắm 80% vốn Thái Nam Land, từng công tác ở vị trí Thành viên HĐQT không điều hành tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, HoSE: FDC) trong giai đoạn 2023-2024.