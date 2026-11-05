Đại gia Lê Thanh Thản sắp hầu tòa vụ bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội vừa có quyết định xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và 5 cựu cán bộ tại Hà Nội liên quan vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa hồi tháng 8/2023.

Theo đó, ông Thản và các bị cáo sẽ hầu tòa vào ngày 18/11. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng hai tuần, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Trong vụ án này, đại gia Lê Thanh Thản bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng với cáo buộc lừa bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỷ đồng.

Các bị cáo hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND phường này; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng.

Cáo trạng nêu, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes của ông Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án nêu trên theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Từ tháng 10/2010, ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Theo cáo buộc, bị can đã cho xây dựng tăng diện tích, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Thản thực hiện quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, nhằm bán các căn hộ tại dự án này. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân.

Tổ hợp chung cư CT6 Bemes.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán trái quy định 519 căn hộ cho 519 khách hàng, qua đó thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng.

Đối với nhóm cựu cán bộ, cơ quan tố tụng xác định, Công ty Bemes xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... Điều này dẫn đến các căn hộ không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ.

Vi phạm nêu trên xảy ra trong thời gian dài, tuy nhiên nhóm cựu cán bộ trên không thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm và ngăn chặn, xử lý. Hành vi này góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng đã mua 519 căn hộ.