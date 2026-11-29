Dự án nhà ở xã hội Thanh Hà B - Cienco 5 được triển khai trên khu đất nghiên cứu quy hoạch rộng hơn 31.000 m2, bao gồm 6 ô đất ký hiệu từ B1.2-CHC01 đến B1.2-CHC06, thuộc Khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5, địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội.

Theo phương án quy hoạch điều chỉnh, công trình gồm 6 tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm. Mật độ xây dựng được điều chỉnh giảm từ khoảng 62–69% xuống còn tối đa 50%, với hệ số sử dụng đất là 7,5 lần. Việc hạ mật độ xây dựng nhằm mở rộng quỹ đất cho cây xanh, cảnh quan, sân chơi và không gian sinh hoạt chung. Đồng thời, các khối nhà được bố trí khoảng lùi tối thiểu 6 m so với chỉ giới đường đỏ, bảo đảm độ thông thoáng, khả năng lưu thông nội khu cũng như đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Cơ cấu căn hộ và mức giá tạm tính

Tổng quy mô của dự án đạt 2.800 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 5.908 cư dân, chia thành hai phân khu gồm 2.305 căn nhà ở xã hội và 495 căn nhà ở thương mại.

Trong đó, toàn bộ 2.305 căn nhà ở xã hội được bố trí tại 5 ô đất từ B1.2-CHC02 đến B1.2-CHC06, với diện tích từng căn dao động từ 33,25 m2 đến 77 m2. Về cơ cấu sử dụng, quỹ nhà này gồm 2.069 căn để bán (chiếm 90% diện tích sàn nhà ở xã hội), 118 căn cho thuê và 118 căn cho thuê mua (mỗi loại hình chiếm 5%).

Phần còn lại là 495 căn hộ thương mại, được xây dựng tập trung tại ô đất B1.2-CHC01 rộng 5.362 m2, nằm tiếp giáp tuyến đường chính rộng 25 m. Việc bố trí quỹ nhà ở thương mại tại dự án thực hiện theo cơ chế quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 nhằm góp phần cân đối nguồn lực đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 3.960 tỷ đồng. Theo thông tin tạm tính do chủ đầu tư công bố, giá bán bình quân đối với nhà ở xã hội ở mức khoảng 25 triệu đồng/m2, giá thuê mua khoảng 238.000 đồng/m2/tháng và giá thuê khoảng 102.160 đồng/m2/tháng. Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa tính kinh phí bảo trì, đồng thời mới chỉ là con số tạm tính, chưa phải mức giá chính thức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt áp dụng cho người mua.

Một số tòa nhà tại Khu đô thị Thanh Hà.

Tiến độ triển khai

Về tiện ích nội khu, bên cạnh không gian ở, mỗi ô đất đều có 2 tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe và bố trí các hạng mục kỹ thuật. Chủ đầu tư dự kiến tích hợp hệ thống trạm sạc, trạm sạc nhanh, điểm đổi pin cho xe máy điện, xe đạp điện cùng các trạm sạc dành cho ô tô điện. Hạ tầng cấp điện của toàn dự án cũng được chuẩn bị đồng bộ với phương án xây dựng 6 trạm biến áp, đạt tổng công suất 9.000 kVA.

Về tiến độ thực tế, các hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây đã được khởi công từ cuối tháng 9/2026, với sự tham gia thi công phần nền móng của Công ty TNHH Xây dựng nền móng và Đầu tư Trung Việt cùng Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng SDC. Phần cọc móng dự kiến hoàn thành vào ngày 8/1/2027. Theo lộ trình đề ra, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trong quý I/2027, hướng tới mục tiêu hoàn thiện, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trong quý IV/2027.

Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) – doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 vào ngày 11/12/2025, Cienco5 Land có vốn điều lệ hơn 2.159 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5, Hà Nội.

Trước khi triển khai thi công, dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng. Cụ thể, ngày 27/5/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Tiếp đó, ngày 26/8/2026, UBND xã Bình Minh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 6 ô đất nói trên. Đến ngày 18/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 30/GPXD cho hạng mục cọc và tường vây thuộc giai đoạn 1 của công trình.

Đối với người dân có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án, cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu ý cần chủ động theo dõi các thông báo chính thức từ Sở Xây dựng Hà Nội cũng như phía doanh nghiệp về thời điểm tiếp nhận hồ sơ, điều kiện đối tượng, thành phần giấy tờ và mức giá bán được phê duyệt. Chủ đầu tư đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng, không thực hiện giao dịch hay đặt cọc qua các đơn vị trung gian không được ủy quyền khi chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý.