Chiều 26/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (thường được gọi là “đại gia điếu cày”, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và 5 bị cáo khác về tội Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa nghe tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cùng là nguyên Phó chủ tịch phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) nhận mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) nhận mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thản là rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền lợi chính đáng của bị hại, xâm phạm đến quản lý trật tự xã hội của Nhà nước, gián tiếp gây hậu quả cho các bị hại.

Đánh giá mức độ, hành vi, HĐXX xác định bị cáo Thản trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, cố ý che giấu vi phạm để thu tiền của khách hàng, hưởng lợi số tiền lớn.

Tuy nhiên, HĐXX xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong khi đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nộp hơn 500 tỷ đồng, tuổi cao, sức khỏe yếu. Bị cáo có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, tích cực khắc phục hậu quả vụ án....

Các bị cáo còn lại chưa làm hết chức trách nhiệm vụ nhưng không hưởng lợi.

Bị cáo Lê Thanh Thản trong phiên tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Về dân sự, theo HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản biết các căn hộ thấp tầng được xây dựng sai quy hoạch. Bị cáo che giấu tình trạng pháp lý dự án để bị hại tin tưởng mua nhà. Các bị hại cũng hiểu sai tình trạng pháp lý dự án dẫn đến việc xác lập hợp đồng mua bán.

Tòa án xác định hợp đồng mua bán là vô hiệu do bị lừa dối. Các bên cần khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Đối với các căn hộ phải di dời, bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải bồi thường theo kết luận định giá ngày 10/7/2026.

Đối với những căn hộ được phép tồn tại, giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật. Công ty Bemes phải nộp lại tiền, kinh phí để căn hộ được tồn tại.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. Bị cáo tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán cho 519 khách hàng thu lợi bất chính 531 tỷ đồng.

Những vi phạm này xảy ra trong thời gian dài nhưng nhóm bị cáo là cựu cán bộ của UBND phường Kiến Hưng đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.