Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - "đại gia" Lê Thanh Thản.

Liên quan, bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) cùng bị áp dụng mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo Thản là rất nghiêm trọng, vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Hành vi của bị cáo xâm hạm quyền lợi chính đáng của bị hại, xâm phạm đến quản lý trật tự xã hội của Nhà nước. Hành vi của các bị cáo khác đã gián tiếp gây hậu quả cho các bị hại.

Cá thể hóa hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX xác định, bị cáo Thản là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, cố ý che giấu vi phạm để thu tiền của khách hàng và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Thản không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nộp 530 tỷ đồng, tuổi cao, sức khỏe yếu, có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh… Bị cáo cũng tích cực khắc phục hậu quả vụ án do đó không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.

Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng (cũ) là Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch), Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng) chưa làm hết chức trách nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các bị cáo nêu trên không được hưởng lợi. Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân khác như chủ đầu tư không hợp tác khiến các bị cáo không làm tròn chức trách, nhiệm vụ.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong khi đó lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do đó, không cần bắt các bị cáo phải cách ly đời sống xã hội vẫn đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX đánh giá, bị cáo Lê Thanh Thản biết các căn hộ thấp tầng được xây dựng sai quy hoạch. Bị cáo che giấu tình trạng pháp lý dự án để bị hại tin tưởng mua nhà.

Các bị hại cũng hiểu sai tình trạng pháp lý dự án dẫn đến việc xác lập hợp đồng mua bán. Tòa án xác định hợp đồng mua bán là vô hiệu do bị lừa dối. Các bên cần khôi phục lại tình trạng ban đầu. Do đó, bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải bồi thường theo kết luận định giá ngày 10-7-2026.

HĐXX nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố (thực hiện Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), có hiệu lực từ ngày 7-11-2026.

Ngày 17-11-2026, Thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định 6301 và 6302 để thực hiện Nghị quyết 96. Theo HĐXX, tại dự án này, có 125 căn hộ phải di dời để hoàn trả chuyển đổi công năng, trong đó có 76 căn hộ nằm trong danh sách 519 căn hộ liên quan đến sai phạm phải di dời.

Ngoài ra, có 10 căn hộ phải phá dỡ thì xác định có một số căn hộ được chủ đầu tư giải quyết theo nghị quyết 96 nên tòa án không xem xét. Đối với những căn hộ được phép tồn tại, giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật. Công ty Bemes phải nộp lại tiền, kinh phí để căn hộ được tồn tại.