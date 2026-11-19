Sáng ngày 19/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (thường được gọi là “đại gia điếu cày”, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và 5 bị cáo khác nguyên là cán bộ quận Hà Đông (cũ) về các tội Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, HĐXX nghe đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án từ 30-36 tháng tù treo, áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

VKS cũng đề nghị xử phạt các bị cáo Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cùng là nguyên Phó chủ tịch phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) mức án từ 24-30 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị đề nghị xử phạt mức án 18-24 tháng cho hưởng án treo.

Đại diện VKS đánh giá vụ án có số lượng bị hại lớn, 519 người và thiệt hại đặc biệt lớn là 531 tỉ đồng. Bị cáo Lê Thanh Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng chiều cao, thay đổi công năng và tự ý xây hẳn một tòa tháp không có trong quy hoạch.

Ông Thản còn đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án (khẳng định dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ quy định xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) nhằm làm cho người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua bán căn hộ.

Sai phạm của bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới trật tự quản lý kinh tế, uy tín doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp và đời sống của nhiều người dân.

Hành vi thiếu trách nhiệm của 5 cựu cán bộ đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự quản lý của chính quyền địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 hộ dân mua nhà.

VKS ghi nhận ông Lê Thanh Thản phối hợp với cơ quan điều tra, chuẩn bị tài chính, đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả.

Về dân sự, đối với các căn hộ nhà thấp tầng phải di dời, VKS đề nghị buộc Công ty Bemes phải trả lại tiền cho các bị hại; buộc bị cáo Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường cho người bị hại và người liên quan tổng số tiền theo kết luận định giá tại thời điểm tháng 7/2026.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. Bị cáo tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán cho 519 khách hàng thu lợi bất chính 531 tỷ đồng.