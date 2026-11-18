Chiều 18/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Bemes) và 5 bị cáo khác về tội Lừa dối khách hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thanh Thản (đeo kính, ở giữa) và các bị cáo khác. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận nội dung cáo trạng, thừa nhận có sai phạm, có chỉ đạo triển khai việc bán chung cư.

Ông Thản khai, việc thực hiện dự án bắt đầu từ khi dự án còn thuộc UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Sau này, tỉnh Hà Tây nhập về Hà Nội, “bị cáo mải làm nên không hoàn thiện các thủ tục là có lỗi, dẫn đến sai phạm”.

Dự án thực hiện từ năm 2010 đến 2013 thì xong, theo đúng quy hoạch thì dự án có 2 tầng để làm khách sạn và văn phòng nhưng lúc đó làm khách sạn thì không ai làm cả.

Ông Thản thừa nhận có sai phạm vì công ty tự ý chuyển đổi công năng, chuyển từ dịch vụ văn phòng khách sạn sang căn hộ. Bị cáo thấy sai phạm ở chỗ đó. Bị cáo làm sai vì đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch.

Cũng theo lời khai của ông Thản, trong thời gian thực hiện dự án, dự án không bị kiểm tra, chỉ thấy động viên doanh nghiệp làm cho nhanh đi, không có chuyện cán bộ đến thanh tra, kiểm tra nhưng không được vào. Mãi sau này mới có văn bản phạt hành chính.

Bản thân ông Thản là người chỉ đạo triển khai việc bán các căn hộ chung cư; là người quyết định nội dung hợp đồng chuyển nhượng trong đó nêu việc xây dựng là đúng quy hoạch, đã được phê duyệt; không nói cho người mua nhà biết việc xây dựng là sai quy hoạch.

Ông Thản cũng thừa nhận có việc đưa thông tin không đúng, có lừa dối khách hàng nhưng số hưởng lợi không phải là 500 tỷ đồng như cáo trạng quy kết vì cần trừ đi chi phí xây dựng.

Trả lời câu hỏi về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản đưa ra 2 phương án: nếu người dân muốn trả tiền thì bị cáo trả tiền, nếu người dân muốn chuyển nhà sang vị trí khác thì bị cáo cũng đồng ý.

Theo trình bày của ông Thản, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng tại cơ quan thi hành án. Bên cạnh đó, Ngân hàng BIDV cũng đảm bảo cho bị cáo vay 1.000 tỷ để thực hiện dự án mới ở Thanh Hà nhằm khắc phục, đảm bảo nguồn nhà đền cho người dân.

Tương tự, với các dự án khác, ông Thản cũng đưa ra 2 phương án khắc phục như trên là đền nhà hoặc đền tiền cho người dân.

Bị cáo Lê Thanh Thản nhận lỗi đã chuyển đổi công năng sai mục đích sử dụng, mong Tòa cho bị cáo có cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa sai. Bị cáo xin nộp 50% tiền thu lợi vào ngân sách nhà nước và xin cho bị cáo được chuyển đổi công năng từ dịch vụ văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Ông Thản đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 531 tỷ đồng, đây cũng chính là thiệt hại của 519 khách hàng.