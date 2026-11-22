Ngày 20/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Trần Đăng Khoa (sinh năm 1970) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay ông Trần Bá Dương, đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty.

Động thái kiện toàn nhân sự cấp cao này diễn ra chỉ vài ngày sau khi THACO AGRI hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, ông Trần Đăng Khoa tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT từ ông Trần Bá Dương tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO.

Trước đó, vào cuối năm 2025, ông Khoa đã quay lại giữ ghế Chủ tịch CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - doanh nghiệp mà chính ông từng chuyển giao quyền điều hành cho ông Dương gần 10 năm trước.

Ông Trần Đăng Khoa

Từ "Khoa Keangnam" đến lần tái xuất tại Đại Quang Minh

Ông Trần Đăng Khoa từng có thời gian kinh doanh tại Đông Âu trước khi trở về nước. Trong giai đoạn 2007–2009, ông giữ vai trò trợ lý Chủ tịch Keangnam Vina, chủ đầu tư tổ hợp Keangnam Hanoi Landmark Tower, từ đó gắn với biệt danh "Khoa Keangnam". Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với tên gọi Khoa "khàn" nhờ chất giọng khàn đặc trưng.

Năm 2011, ông Khoa cùng các đối tác thành lập Đại Quang Minh, doanh nghiệp sau này phát triển Khu đô thị Sala và tham gia nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tại Thủ Thiêm, TP.HCM. Trong cơ cấu cổ đông giai đoạn đầu, ông Khoa trực tiếp sở hữu 17,5% vốn điều lệ Đại Quang Minh, CTCP Đầu tư Mai Linh nắm 37,5% và THACO nắm giữ 45%.

Bước ngoặt diễn ra vào năm 2016 khi THACO nâng tỷ lệ sở hữu tại Đại Quang Minh lên 90%. Trong cùng đợt cơ cấu lại cổ đông, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Khoa giảm còn 5%, còn Đầu tư Mai Linh rút khỏi danh sách cổ đông. Ông Khoa cũng chuyển giao ghế Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO. Kể từ đó, tên tuổi của ông gần như vắng bóng trên truyền thông trong nhiều năm liền.

Đến cuối năm 2025, ông Khoa bất ngờ tái xuất ở cương vị Chủ tịch Đại Quang Minh, đúng thời điểm doanh nghiệp này tham gia đề xuất dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

Doanh nhân Trần Đăng Khoa lần đầu tiên xuất hiện sau gần 1 thập kỷ mai danh ẩn tích

Loạt pháp nhân mới gắn với THACO và Hòa Phát

Sự trở lại tại Đại Quang Minh chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động dồn dập của ông Trần Đăng Khoa. Từ cuối năm 2025 đến nay, vị doanh nhân này liên tục xuất hiện tại hàng loạt pháp nhân mới có sự đồng hành của THACO và Hòa Phát.

Cuối năm 2025, ông Khoa cùng ông Trần Đình Long góp vốn thành lập CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô với vốn điều lệ ban đầu 1.200 tỷ đồng. Đến tháng 4/2026, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố. Kim loại Thủ Đô gắn liền với mỏ sắt Quý Xa tại Lào Cai, nơi có trữ lượng ước tính khoảng 120 triệu tấn.

Cũng trong giai đoạn cuối năm 2025, ông Khoa tham gia sáng lập và giữ chức Chủ tịch CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm – Đông Anh, Hà Nội, có quy mô gần 696 ha với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 60.558 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty đã tăng mạnh từ 1.500 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tập đoàn Hòa Phát cũng góp 9.915 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% vốn điều lệ tại đây.

Sang tháng 6/2026, CTCP Đầu tư Đô thị Đa mục tiêu Lĩnh Nam chính thức được thành lập với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập của doanh nghiệp gồm ông Trần Đăng Khoa, ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long. Trong đó, ông Khoa nắm giữ 40% vốn điều lệ và đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, hai doanh nhân còn lại mỗi người sở hữu 30%.

Cũng trong tháng 6/2026, ông Khoa tiếp tục góp vốn thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ đăng ký, Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Đầu tư KVS mỗi bên sở hữu 30% vốn; ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa mỗi người góp 400 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ. Tại pháp nhân này, ông Khoa kiêm nhiệm cả ba vai trò gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, kể từ sau cột mốc trở lại Đại Quang Minh, ông Trần Đăng Khoa đã góp mặt trong ít nhất 4 pháp nhân đáng chú ý khác, với danh mục dự án trải rộng từ phát triển đô thị tại Hà Nội đến khai thác quặng sắt và điện gió ngoài khơi.