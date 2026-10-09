Đại gia đứng sau căn hộ chung cư của Ánh Viên?

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam, ghi dấu ấn với hàng loạt Huy chương Vàng tại SEA Games, ASIAD và các giải đấu quốc tế. Sau những năm tháng làm nên tên tuổi trên đường đua xanh, cuộc sống đời thường của cựu kình ngư cũng trở thành chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên ngày càng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp của mình.

Trước đó, Ánh Viên từng gây bất ngờ khi tiết lộ rằng, căn hộ chung cư ở TP.HCM mà cô đang sinh sống là được một mạnh thường quân trao tặng sau thành tích xuất sắc tại SEA Games. Đây cũng là nơi cô mở câu lạc bộ bơi lội, bên cạnh việc làm huấn luyện viên tại trường Quốc tế Canada ở quận 7. Từ câu chuyện này, không ít người thắc mắc, vị đại gia tặng căn hộ chung cư cho Ánh Viên là ai?

Ánh Viên tại căn hộ chung cư của cô, đây cũng là nơi cô mở câu lạc bộ bơi lội.

Tại The Khang Show, Ánh Viên chia sẻ, vị đại gia kể trên là vợ chồng bác Bảy. Không chỉ tặng chung cư cho Ánh Viên, bác Bảy còn hỗ trợ Ánh Viên sau khi cô từ giã sự nghiệp bơi lội

“Câu lạc bộ đầu tiên của tôi được mở ở khu dân cư nơi mà bác Bảy tặng cho tôi một căn hộ chung cư. Năm 2015, tôi đạt được 8 Huy chương Vàng là bác đã cho tôi một căn chung cư ở đó. Sau khi tôi chia sẻ dừng việc thi đấu bơi lội thì bác cũng luôn hỗ trợ cho tôi để tôi được vào hồ bơi trong khu dự án của bác và mở một câu lạc bộ ở đó”, Ánh Viên cho biết.

"Cả bác Bảy trai, bác Bảy gái đều yêu thương tôi và hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ kể từ khi tôi giã từ sự nghiệp bơi lội đỉnh cao”, Ánh Viên nói thêm.

Ánh Viên chia sẻ cuộc sống sau giải nghệ.

Kể về phản ứng khi được hai bác tặng căn nhà, Ánh Viên thổ lộ: “Tôi bất ngờ lắm. Cả tôi và gia đình tôi rất vui. Thậm chí, bác cho tôi căn hộ đó mà còn trang trí hết tất cả nội thất trong nhà luôn. Tôi chỉ cần xách vaii vào ở thôi. Hiện tại, tôi vẫn ở đó với em của tôi và một người chị họ. Căn hộ khá rộng, có 2 phòng ngủ và 2 toilet”.

Căn hộ rộng rãi, tiện nghi của Ánh Viên ở TP.HCM. Ảnh: Đông Huyền

Ánh Viên cũng chia sẻ thêm, cô từng được tặng một chiếc xe máy vào năm 2013, nhưng đến năm 2021, cô quyết định bán chiếc xe này khi bắt tay vào xây dựng câu lạc bộ bơi lội. Nữ kình ngư cho biết phần lớn tiền thưởng có được trong suốt những năm tháng thi đấu đều được cô gửi về cho cha mẹ. Thay vì dựa vào những gì đã tích lũy từ sự nghiệp thể thao, Ánh Viên muốn tự mình gây dựng cuộc sống, chủ động kiếm tiền và tạo động lực để tiếp tục theo đuổi những dự định riêng. Vì không còn phương tiện cá nhân, mỗi khi có việc cần di chuyển, cô có thể đi xe ôm hoặc nhờ người khác chở giúp.

Ánh Viên thời thi đấu đỉnh cao.

Sau khi khép lại chặng đường thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên vẫn gắn bó với bơi lội theo một cách khác. Ánh Viên đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao, đồng thời đảm nhận công việc huấn luyện viên vào buổi chiều. Thay vì trực tiếp xuống nước thường xuyên, cô chủ yếu hướng dẫn học viên hoàn thiện những kỹ thuật bơi ở trình độ nâng cao.

Không dừng lại ở công việc huấn luyện, Ánh Viên còn ấp ủ kế hoạch xây dựng một trung tâm bơi lội chuyên nghiệp trong tương lai. Cô mong muốn tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với môn thể thao này thông qua các lớp học miễn phí. Xa hơn, nữ kình ngư hy vọng có thể phát hiện những em nhỏ sở hữu năng khiếu, đầu tư đào tạo và bồi dưỡng để các em phát triển thành những vận động viên xuất sắc.