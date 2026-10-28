Đại gia đình ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất sau 4 năm

Mới đây, hình ảnh đại gia đình đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc tại buổi premiere phim Chị Chị Em Em 3 thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là dấu mốc đáng nhớ với nữ diễn viên khi cô trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng, kể từ bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt năm 2022.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, một thành viên trong gia đình chia sẻ loạt hình ảnh tại sự kiện cùng lời nhắn: “Biệt đội gia đình mỗi lần đi ủng hộ Dì Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt phim là nho nhỏ cỡ này hoy chớ hổng có bi nhiu”. Người này còn bày tỏ sự háo hức sau thời gian dài chờ đợi nữ diễn viên tái xuất, đồng thời gửi lời chúc Chị Chị Em Em 3 đạt doanh thu 500 tỷ đồng.

Đại gia đình ủng hộ Ninh Dương Lan Ngọc ra mắt phim mới.

Sự xuất hiện đông đủ của các thành viên gia đình cho thấy tình cảm và sự ủng hộ dành cho Ninh Dương Lan Ngọc trong cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Những khoảnh khắc chụp ảnh cùng người thân, đặc biệt là hình ảnh nữ diễn viên vui vẻ bên các cháu nhỏ, mang đến không khí gần gũi giữa sự kiện điện ảnh được tổ chức chỉn chu.

Bên cạnh tình cảm gia đình, diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc tại buổi ra mắt cũng nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm cúp ngực màu hồng pastel, được điểm xuyết bằng những họa tiết hoa xanh nổi bật. Phần áo choàng lông hồng nhạt tạo cảm giác sang trọng, đồng thời tôn lên vẻ nữ tính và quyến rũ. Kết hợp cùng trang sức lấp lánh và lối trang điểm sắc sảo, Lan Ngọc mang đến hình ảnh nổi bật trên thảm đỏ.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, cô gái rời Kinh Bắc từ nhỏ vì một biến cố. Sau 15 năm, cô trở về quê nhà và bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm phức tạp, đứng trước những lựa chọn giữa tình thân và hạnh phúc cá nhân. Bộ phim còn có sự góp mặt của Chi Pu, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa với những mối quan hệ chồng chéo giữa tình yêu, danh dự và lễ giáo.

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trên thảm đỏ ra mắt phim Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu 2, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Cua Lại Vợ Bầu. Đặc biệt, vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận từng giúp cô giành giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh. Sau Cô Gái Từ Quá Khứ năm 2022, nữ diễn viên dành thời gian cho những kế hoạch cá nhân trước khi trở lại với dự án điện ảnh mới.

Sự tái xuất lần này vì thế được khán giả chờ đợi, nhất là khi Lan Ngọc vốn là gương mặt có sức hút tại phòng vé Việt. Với vai diễn khác biệt cùng sự đồng hành của dàn diễn viên nổi tiếng, Chị Chị Em Em 3 được kỳ vọng tạo nên dấu ấn mới trong sự nghiệp của cô. Liệu màn trở lại sau 4 năm có giúp Ninh Dương Lan Ngọc tạo cú hích phòng vé và chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ đồng?