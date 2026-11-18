Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân.

Phiên tòa do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.

Hình ảnh bị cáo và những người liên quan xuất hiện tại tòa:

Ông Lê Thanh Thản tới TAND TP Hà Nội.

Các cư dân CT6 Kiến Hưng xuất hiện tại TAND TP Hà Nội.

Những người liên quan làm thủ tục tại cửa an ninh trước khi vào phòng xét xử.

Vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng

Theo cáo buộc, dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch này.

Đối với khối nhà cao tầng, ông Lê Thanh Thản đã cho tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành.

Theo kết quả điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Cáo trạng xác định đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Theo cáo buộc, dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng cũ đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.