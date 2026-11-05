'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản và dàn cựu cán bộ ở Hà Nội sắp hầu tòa

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội ban hành Quyết định xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 30/11. HĐXX gồm 3 người, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Thanh Thản bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự. Hiện ông Thản được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng hầu tòa với “đại gia điếu cày” còn có các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ).

Các bị cáo này hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa hồi tháng 8/2023. Ảnh: CTV

Trong vụ án này, ông Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Bài.

Ông Lê Thanh Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án

Theo cáo buộc, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, sau đó ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Những người bị hại tại phiên tòa hồi tháng 8/2023. Ảnh: T.Nhung

Từ tháng 3/2011, bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2013, dự án được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Khi đó, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Theo kết quả điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Vẫn theo cáo buộc, dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài, nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng cũ khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã đưa ông Thản và những người liên quan ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, tuy nhiên sau đó đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.