Từ sáng sớm, đông đảo người mua nhà mang theo hồ sơ đến dự phiên tòa vụ 519 căn hộ không sổ đỏ. Khoảng 8h15 sáng 18/11, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Bước xuống xe, ông Thản được một người đỡ, dìu lên các bậc cầu thang để lên tầng 3, nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

An ninh tại khu vực xét xử được thắt chặt từ sáng sớm. Những người đến tham dự phiên tòa đều phải xuất trình căn cước công dân, giấy triệu tập và qua khâu kiểm tra trước khi được vào bên trong.

Theo kế hoạch, sáng 18/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Tổng giám đốc Công ty Bemes, người được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", về tội lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa với ông Thản có 5 cựu cán bộ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Bị hại làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi vào phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 13 ngày, từ 18 đến 30/11, kể cả ngày nghỉ, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Đây là lần thứ hai ông Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Trước đó, tháng 8/2023, phiên tòa sơ thẩm được mở nhưng sau khoảng nửa ngày làm việc, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của các căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Sau hơn 3 năm điều tra bổ sung, số người được xác định là bị hại tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính cũng tăng từ khoảng 481 tỉ lên hơn 531 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả định giá tài sản ngày 10/7/2026 xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng lên tới hơn 2.047 tỉ đồng.

Trong đó, 506 căn hộ chung cư được định giá hơn 1.856 tỉ đồng, 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 191 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định 519 khách hàng đã thanh toán tổng cộng gần 591 tỉ đồng để mua những căn hộ này.

Sau khi trừ hơn 59 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng mà Công ty Bemes đã kê khai, nộp thuế, cơ quan truy tố xác định số tiền ông Thản thu lợi bất chính là hơn 531 tỉ đồng.

Trong các hợp đồng mua bán do ông Thản trực tiếp ký, chủ đầu tư cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, công trình xây dựng tuân thủ quy định và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, cơ quan quản lý đất đai chỉ cấp sổ đỏ cho 934 căn hộ, còn 519 căn không đủ điều kiện được cấp.

Trong số này có 437 căn tại tòa CT6C xây ngoài quy hoạch; 68 căn tại CT6A, CT6B do thay đổi công năng và 14 căn nhà thấp tầng xây dựng không đúng quy hoạch.