Các đối tác kinh doanh tại Việt Nam của Trump Organization đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời tại Hà Nội, Reuters dẫn lời ba người am hiểu về dự án cho biết.

Đây là một trong ba dự án mang thương hiệu Trump đang được triển khai tại Việt Nam. Trong đó, một tổ hợp sân golf mang thương hiệu Trump trị giá 1,5 tỷ USD đang được các đối tác trong nước của Trump Organization phát triển gần Hà Nội. Một dự án Trump Tower khác cũng được lên kế hoạch tại TP.HCM.

Đô thị Kinh Bắc (KBC) là một trong những đối tác Việt Nam tham gia kế hoạch phát triển Trump Tower tại Hà Nội, dự kiến cao ít nhất 60 tầng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, theo Reuters.

Reuters cho biết, tất cả các dự án mang thương hiệu Trump tại Việt Nam đều được phát triển mà Trump Organization không phải bỏ vốn đầu tư. Thay vào đó, tập đoàn này sẽ thu lợi từ việc sử dụng thương hiệu, phí vận hành và doanh thu bán biệt thự thuộc tổ hợp sân golf, theo một người trực tiếp nắm rõ các kế hoạch.

Theo hai nguồn tin, Trump Tower tại Hà Nội dự kiến được xây dựng ở khu vực ven phía Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Một nguồn tin cho biết, nếu được phê duyệt, dự án có thể khởi công vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Hồ sơ trình lên các cơ quan chức năng đề xuất xây dựng công trình cao ít nhất 60 tầng, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD. Trump Organization là doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện do hai người con trai của ông là Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành với chức danh Phó Chủ tịch điều hành.

Bên cạnh dự án Trump Tower tại Hà Nội, các đối tác Việt Nam của tập đoàn này còn đang phát triển tổ hợp sân golf mang thương hiệu Trump trị giá 1,5 tỷ USD gần thủ đô. Một dự án Trump Tower khác được lên kế hoạch tại TP.HCM.