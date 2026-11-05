Đại gia Chu Thị Thành bị phạt 18 năm tù vì tham ô Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 5/11, sau bốn ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo vụ tham ô tài sản từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và đơn vị liên quan.

Bị cáo Chu Thị Thành bị phạt 18 năm tù.

Theo bản án, nữ đại gia Chu Thị Thành (SN 1960) bị tuyên 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù và bị phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Cùng bị xét xử về hai tội trên, các bị cáo Lê Thanh An (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) lĩnh 8 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên (cựu Phó tổng giám đốc) 9 năm 6 tháng tù.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Bích Liên (cựu Kế toán trưởng) 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) lĩnh án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ phạt tiền 200 triệu đồng đến 11 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ tại doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn. Sau đó, các bị cáo bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan chức năng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi phạm tội của bà Thành và đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, có sự phối hợp giữa các bị cáo nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là công cụ tài chính quốc gia, được hình thành từ đóng góp của người tiêu dùng nhằm phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tham ô tài sản, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhà nước.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh lĩnh án cao nhất (chung thân) trong số 23 bị cáo.

Bản án nêu, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, nhóm cấp dưới gồm: Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Thành tham ô tài sản, chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu.

Bà Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Đối với Hà Ngọc Vinh, từ tháng 12/2016 - 4/2025, bị cáo này xuất bán hàng mà không có hóa đơn GTGT hơn 5 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị hơn 94 tỷ đồng. Quá trình khai báo tại tòa, Vinh nói đã sử dụng hơn 90 tỷ đồng để chơi cờ bạc trực tuyến, bị cáo chỉ trả lại và bị tịch thu 6 tỷ đồng.