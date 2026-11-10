Đại gia châu Âu chi hơn 13.000 tỷ đồng thâu tóm danh mục bất động sản công nghiệp khổng lồ tại Việt Nam

Chi tiết thương vụ 500 triệu USD và khối tài sản sinh lời hàng năm

Tập đoàn CTP N.V. có trụ sở tại Hà Lan đã chính thức thông báo đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ danh mục bất động sản và nền tảng vận hành của South East Asia Logistics Partners tại Việt Nam. Tổ chức bị thâu tóm hiện thuộc sở hữu của Ares Management Corporation, một doanh nghiệp quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ. Giá trị của thương vụ này được hai bên thống nhất ước tính vào khoảng 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng.

Danh mục tài sản chuyển nhượng bao gồm 7 cơ sở bất động sản đã hoàn thiện với tổng diện tích cho thuê 504.000 mét vuông, cùng 6 khu đất có khả năng phát triển thêm khoảng 585.000 mét vuông. Nếu toàn bộ các dự án mới được triển khai xây dựng, tổng diện tích cho thuê của khối tài sản này sẽ đạt mức gần 1,1 triệu mét vuông. Các cơ sở hiện hữu được hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 đang tạo ra hơn 23 triệu USD thu nhập hoạt động ròng mỗi năm, tương đương khoảng 600 tỷ đồng. Đây là nguồn thu từ hoạt động khai thác bất động sản sau khi trừ chi phí vận hành, chưa tính chi phí tài chính và thuế.

Trong số 6 khu đất chờ phát triển, hai khu đã bắt đầu quá trình thi công với tổng diện tích cho thuê dự kiến khoảng 140.000 mét vuông. Nhà đầu tư ước tính khi hoàn thành toàn bộ các dự án mới, danh mục này có thể tạo thêm 33,8 triệu USD thu nhập hoạt động ròng mỗi năm, mang về khoảng 880 tỷ đồng. Về phân bổ địa lý, khoảng 59% danh mục nằm ở miền Bắc, tập trung quanh các trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Phần còn lại nằm ở miền Nam, phục vụ nhu cầu sản xuất, kho bãi và phân phối hàng hóa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận.

Bên cạnh khối tài sản vật lý, bên mua cũng tiếp nhận toàn bộ hệ thống khách thuê và đội ngũ vận hành sẵn có. Hơn 55 nhân sự phụ trách phát triển dự án, cho thuê và quản lý bất động sản dự kiến sẽ chuyển sang làm việc cho tổ chức mới sau khi thương vụ hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và quy mô của nhà đầu tư Hà Lan

Quyết định mở rộng mạnh mẽ tại Việt Nam xuất phát từ nhu cầu thực tế của chính các khách hàng hiện hữu đang hợp tác với tập đoàn. Theo chia sẻ từ ban điều hành, nhiều công ty đang tìm cách mở rộng hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc theo chiến lược Trung Quốc cộng một để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Việt Nam được đánh giá là điểm đến phù hợp nhờ nền tảng sản xuất phát triển, chi phí lao động và năng lượng cạnh tranh, đi kèm hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện.

Những lợi thế kinh tế vĩ mô này có nhiều điểm tương đồng với các thị trường Trung và Đông Âu, nơi nhà đầu tư đã xây dựng hoạt động kinh doanh trong nhiều năm qua. Thực tế, tập đoàn này đã đặt chân vào thị trường Việt Nam từ đầu năm 2026 thông qua việc thâu tóm hai khu đất phát triển dự án với tiềm năng cung cấp khoảng 210.000 mét vuông diện tích cho thuê. Thương vụ mới nhất giúp doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô, thay vì phải tự xây dựng từng dự án, tìm kiếm khách thuê và thiết lập bộ máy vận hành từ những bước đầu tiên. Mạng lưới khách hàng sẵn có của bên bị thâu tóm cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công ty tiếp cận các doanh nghiệp đang có kế hoạch chuyển dịch sản xuất.

Tập đoàn mua lại hiện là doanh nghiệp bất động sản công nghiệp và logistics niêm yết lớn nhất châu Âu xét theo diện tích cho thuê. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổ chức này sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 19,4 tỷ euro, tương đương hơn 590.000 tỷ đồng. Quỹ đất khai thác lên tới 15,1 triệu mét vuông diện tích cho thuê tại 12 quốc gia và 1,7 triệu mét vuông đang trong quá trình xây dựng.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh thu cho thuê bất động sản đạt 632 triệu euro, tương đương khoảng 19.300 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận mang về đạt 320,1 triệu euro, xấp xỉ gần 9.800 tỷ đồng. Tập đoàn hiện phục vụ hơn 1.700 khách hàng với tỷ lệ lấp đầy bất động sản duy trì ở mức cao khoảng 93%. Thương vụ thâu tóm dự án tại Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chờ hoàn tất các điều kiện liên quan, bao gồm các phê duyệt cuối cùng từ cơ quan quản lý nhà nước.