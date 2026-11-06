"Đại gia" cảng biển Viconship rót hơn 10.600 tỷ đồng vào loạt cổ phiếu EIB,GEX, VIX, HAH

Vừa qua, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) ghi nhận sự xuất hiện đáng chú ý của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán: VSC). Hiện tại, doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Phòng này đang nắm giữ 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương đương khoảng 1% vốn điều lệ của ngân hàng.

Tuy nhiên, khoản vốn tại Eximbank chỉ là một phần trong bức tranh đầu tư quy mô lớn của Viconship. Theo dữ liệu tổng hợp về sở hữu, danh mục đầu tư và cổ phần tại các doanh nghiệp của Viconship cùng các đơn vị liên quan có tổng quy mô khoảng 10.674 tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, chứng khoán đến cảng biển và vận tải.

Trong mảng chứng khoán kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy Viconship đang nắm giữ khoảng 62 triệu cổ phiếu GEX của Tập đoàn GELEX, tương ứng 4,74% vốn điều lệ với giá gốc gần 1.488 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu 7,5 triệu cổ phiếu PET của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco), tương đương 4,82% vốn. Khoản đầu tư vào PET có giá gốc khoảng 279 tỷ đồng và ghi nhận giá trị hợp lý tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 427 tỷ đồng, tạm lãi khoảng 148 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục của Viconship còn có 22,53 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 0,88% vốn của Chứng khoán VIX với giá gốc khoảng 291 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh của Viconship đạt gần 2.697 tỷ đồng, tăng 176% so với đầu năm, tương ứng mức tăng thêm hơn 1.720 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý III, giá trị hợp lý của toàn bộ danh mục này đạt gần 2.857 tỷ đồng.

Song song với hoạt động đầu tư cổ phiếu trên sàn, Viconship cũng nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn tại nhiều doanh nghiệp cùng ngành vận tải biển và logistics. Nổi bật nhất là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH), nơi Viconship và công ty con đang sở hữu khoảng 42 triệu cổ phiếu. Khoản đầu tư này có giá trị ghi sổ gần 2.496 tỷ đồng, đem lại cho Viconship 22,3% tỷ lệ quyền biểu quyết.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn nắm giữ khoảng 13,6 triệu cổ phiếu Vinaship (tương đương khoảng 40% vốn) và 7,2 triệu cổ phiếu Cảng VIMC Đình Vũ (tương đương 36% vốn), với giá trị ghi sổ lần lượt đạt khoảng 415 tỷ đồng và 352 tỷ đồng.

Ngoài các khoản đầu tư liên kết, Viconship hiện nắm quyền kiểm soát tại hàng loạt đơn vị khai thác cảng biển và logistics trọng điểm như Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Xanh VIP và Hải An Green Shipping Lines.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Viconship ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 935 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 389 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 22,2%.

Mặc dù hoạt động cốt lõi duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp lại sụt giảm 60,6% so với cùng kỳ, xuống còn 44,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đã chuyển từ mức lãi gần 79 tỷ đồng của cùng kỳ sang lỗ 9,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này là do chi phí tài chính trong kỳ tăng đột biến 184% lên mức 291,5 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm gần 161 tỷ đồng.

Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh Viconship ngày càng dồn nhiều nguồn lực cho hoạt động đầu tư tài chính, gia tăng sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh mở rộng quy mô thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).