Đại gia BlackRock gom mạnh 45 tấn vàng, kim loại quý tái định vị cấu trúc tiền tệ toàn cầu

Làn sóng gom vàng vật chất của các định chế tài chính khổng lồ

Trong nhiều thập kỷ, kim loại quý thường được giới đầu tư tìm đến mỗi khi thị trường tài chính xuất hiện biến động, chiến tranh bùng phát hay nền kinh tế đối diện với nguy cơ suy thoái. Dù vậy, diễn biến trên thị trường vàng năm 2026 đang phản ánh một câu chuyện mang tính cấu trúc lớn hơn rất nhiều. Vàng đang trở thành một lớp tài sản chiến lược được các tổ chức đầu tư quy mô lớn đưa vào danh mục phân bổ cốt lõi.

Đại diện tiêu biểu nhất cho xu hướng này là BlackRock. Tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu với quy mô hơn 15.000 tỷ USD đang liên tục gia tăng tỷ trọng vàng bất chấp mức giá neo cao. Hệ thống quỹ iShares do BlackRock quản lý đã ghi nhận dòng tiền đổ vào 4 tháng liên tiếp, qua đó mua ròng tổng cộng gần 45 tấn vàng. Dữ liệu tính đến cuối tháng 10 năm 2026 cho thấy nhóm quỹ này đang nắm giữ hơn 864 tấn vàng, đánh dấu mức dự trữ lớn nhất từ trước đến nay.

Dòng tiền hàng chục tỷ USD liên tục chảy vào các quỹ ETF vàng đã đẩy lượng vàng vật chất do những tổ chức này nắm giữ lên một cột mốc chưa từng có. Điều đáng chú ý là xu hướng này diễn ra cùng lúc với làn sóng tích lũy vàng miệt mài của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Đằng sau nhu cầu nắm giữ kim loại quý ngày càng phình to không đơn thuần là kỳ vọng chênh lệch giá, mà xuất phát từ những thay đổi sâu sắc trong cách giới đầu tư định giá rủi ro tài chính, đánh giá sức mạnh của đồng tiền chung USD và nhìn nhận lại toàn bộ cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Áp lực tài khóa và đặc tính triệt tiêu rủi ro đối tác của kim loại quý

Một trong những động lực then chốt kích hoạt nhu cầu vàng là những lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe tài khóa của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, đặc biệt là nước Mỹ. Trong quá khứ, đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ luôn được định vị là những tài sản cốt lõi, không thể thiếu trong danh mục dự trữ và đầu tư toàn cầu. Hiện nay, quy mô nợ công khổng lồ, tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài nhiều năm và chi phí trả lãi ngày càng tăng đang tạo ra những dấu hỏi lớn về tính bền vững tài khóa trong dài hạn.

Đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn, đây không dừng lại ở bài toán biến động tỷ giá trong ngắn hạn. Yếu tố cốt lõi mà các tổ chức này quan tâm là khả năng duy trì sức mua của đồng tiền và mức độ an toàn thực sự của các tài sản tài chính được định danh bằng tiền pháp định. Khác biệt hoàn toàn với trái phiếu chính phủ, vàng không phải là nghĩa vụ nợ của bất kỳ quốc gia hay tổ chức phát hành nào. Kim loại quý này sở hữu giá trị tự thân và không phụ thuộc vào khả năng thanh toán của một bên đối tác thứ ba.

Chính đặc tính triệt tiêu rủi ro đối tác đã biến vàng trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục ưu việt, đặc biệt khi nhà đầu tư phải đối diện đồng thời với các rủi ro về thâm hụt ngân sách, lạm phát dai dẳng và những đợt rung lắc của thị trường trái phiếu. Theo phân tích từ Hội đồng Vàng Thế giới, những lo ngại về tính bền vững tài khóa và rủi ro trên thị trường trái phiếu chính phủ chính là một trong những chất xúc tác quan trọng nhất thúc đẩy dòng tiền của các tổ chức tài chính lớn quay trở lại hệ thống quỹ ETF vàng một cách ồ ạt.