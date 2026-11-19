Người dân Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Nuseirat đang sơ tán khỏi các lều tạm trong bối cảnh quân đội Israel tiến vào khu vực này. (Nguồn: Getty Images)

Báo The Guardian đưa tin, theo truyền thông, xe tăng Israel đã tiến dọc tuyến đường Salah al-Din, trục giao thông chính nối Bắc-Nam Dải Gaza. Một nguồn tin an ninh tại Gaza cho biết, khu vực phía Bắc trại tị nạn Nuseirat hứng chịu pháo kích dữ dội, trong khi các phương tiện quân sự Israel xuất hiện tại miền Trung Gaza giữa lúc giao tranh và không kích tiếp diễn.

Theo quân đội Israel, chiến dịch nhằm vào các cơ sở ngầm mà nước này cho là gây nguy hiểm cho binh sĩ, cũng như cơ sở hạ tầng của Hamas. Trước đó, Israel đã yêu cầu người dân tại các khu vực liên quan sơ tán và thông báo hạn chế đi lại trên tuyến đường Salah al-Din. Hamas lên án chiến dịch, coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và làm gia tăng căng thẳng.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, nhiều người Palestine đã phải rời khỏi nơi ở tại khu vực Deir al-Balah sau khi Israel thông báo triển khai chiến dịch quân sự trên. Theo cơ quan này, khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 2,5 km², có hơn 18.000 người sinh sống, trong đó khoảng 4.000 người đang ở các khu sơ tán. Nhiều cơ sở nhân đạo tại đây cung cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, nước sạch, lương thực, vệ sinh và giáo dục. Người dân đang di chuyển về phía Tây và Tây Nam.

OCHA kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường, nhấn mạnh những người phải sơ tán cần được trở về nơi ở khi điều kiện cho phép. Cơ quan này cũng lưu ý các cơ sở nhân đạo và hạ tầng dân sự phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết, 3 người Palestine đã thiệt mạng và một số người bị thương trong 3 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) riêng biệt của Israel tại Nuseirat, thành phố Gaza và khu vực gần đồn cảnh sát Deir al-Balah.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu mà họ cho là các phần tử vũ trang trong 2 vụ việc, song cho biết không nắm được thông tin về vụ tấn công còn lại. Các nhân viên y tế Palestine cũng báo cáo một người thiệt mạng trong một cuộc không kích gần khu vực Israel triển khai chiến dịch trên bộ.

Diễn biến trên xảy ra một ngày sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cơ quan giám sát thỏa thuận ngừng bắn, chỉ trích cả Israel và Hamas không thực hiện đầy đủ cam kết chấm dứt các hành động thù địch. Israel cáo buộc Hamas tái tập hợp lực lượng và tái vũ trang, trong khi Hamas cho rằng Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận.

“Đường vàng” được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, nhằm xác định phạm vi rút quân ban đầu của Israel. Theo thỏa thuận, quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 60% diện tích Dải Gaza. Theo cơ quan Y tế Gaza, hơn 1.600 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành nhằm vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Theo phía Palestine, chiến dịch quân sự của Israel sau đó đã khiến hơn 74.000 người tại Gaza thiệt mạng