Đại dương và rừng hấp thụ gần một nửa lượng CO₂ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch, nhưng khả năng duy trì vai trò này trong tương lai vẫn là một dấu hỏi. Ảnh: iStock.

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đại dương và rừng được xem là những đồng minh tự nhiên quan trọng của con người. Nhờ khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon, hai hệ thống sinh thái khổng lồ này đã góp phần hạn chế lượng khí nhà kính tích tụ trong khí quyển. Tuy nhiên, những phát hiện khoa học mới cho thấy không thể mặc nhiên coi khả năng hấp thụ carbon của tự nhiên sẽ tiếp tục duy trì ở mức hiện nay.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Science, các đại dương trên thế giới đã hấp thụ khoảng 35% lượng CO₂ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 1990. Rừng và các thảm thực vật trên đất liền hấp thụ thêm khoảng 13%.

Như vậy, hai hệ thống tự nhiên này đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 48% lượng CO₂ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn được nghiên cứu. Đây là tỷ lệ đặc biệt quan trọng, bởi nếu không có các bể hấp thụ carbon tự nhiên, lượng CO₂ tích tụ trong khí quyển và áp lực làm nóng Trái đất sẽ còn lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học quan tâm không chỉ là lượng carbon mà đại dương và đất liền đang hấp thụ, mà còn là khả năng duy trì chức năng này trong những thập kỷ tới.

ĐẠI DƯƠNG HẤP THỤ NHIỀU CARBON HƠN NHƯNG TỐC ĐỘ CÓ THỂ CHẬM LẠI

Nghiên cứu do các nhà khoa học Andrew C. Manning thuộc Viện Công nghệ Rochester, Andrew J. Watson thuộc Đại học Exeter và Eric J. Morgan thuộc Đại học California, San Diego thực hiện đã đưa ra một phương pháp mới để đánh giá khả năng hấp thụ carbon của đại dương và đất liền.

Thay vì chỉ dựa vào các mô hình máy tính hoặc dữ liệu vệ tinh, nhóm nghiên cứu sử dụng các phép đo có độ chính xác cao về nồng độ oxy (O₂) trong khí quyển, kết hợp với dữ liệu carbon dioxide (CO₂), nhằm xác định lượng carbon được các hệ sinh thái tự nhiên hấp thụ.

Phương pháp này dựa trên sự khác biệt trong cách các quá trình tự nhiên và hoạt động của con người tác động đến oxy trong khí quyển.

Khi đốt nhiên liệu hóa thạch, con người vừa phát thải CO₂ vừa tiêu thụ O₂. Trong khi đó, thực vật trên đất liền hấp thụ CO₂ để sinh trưởng và đồng thời giải phóng O₂ thông qua quá trình quang hợp. Riêng đại dương hấp thụ CO₂ từ khí quyển mà không tạo ra lượng oxy tương ứng được giải phóng trở lại.

Đối với đại dương, nhóm nghiên cứu phát hiện quy mô bể hấp thụ carbon lớn hơn so với dự báo của phần lớn các mô hình máy tính. Khả năng hấp thụ CO₂ của đại dương cũng gia tăng cùng với lượng phát thải từ hoạt động của con người. Tuy nhiên, dữ liệu trong thập kỷ gần đây cho thấy tốc độ gia tăng khả năng hấp thụ carbon của đại dương có thể đang chậm lại.

Bằng cách theo dõi đồng thời nồng độ hai loại khí này, các nhà khoa học có thể phân biệt và định lượng lượng carbon được hấp thụ bởi đại dương và đất liền.

Kết quả phân tích dữ liệu trong ba thập kỷ qua cho thấy một bức tranh không hoàn toàn giống với những dự báo trước đây.

Đây là tín hiệu cần được theo dõi chặt chẽ, bởi trong tương lai, nhân loại có thể phải phụ thuộc ngày càng nhiều vào đại dương để hạn chế lượng CO₂ tích tụ trong khí quyển.

Một trong những nguyên nhân được các nhà khoa học lưu ý là nhiệt độ nước biển gia tăng. Nước ấm có khả năng hòa tan và giữ lại ít khí hơn, trong đó có CO₂. Đồng thời, nước ấm ở tầng mặt cũng khó hòa trộn xuống các tầng nước sâu.

Điều này làm suy giảm hiệu quả vận chuyển carbon từ bề mặt xuống đại dương sâu - nơi CO₂ có thể được lưu giữ trong hàng trăm năm, thay vì nhanh chóng quay trở lại khí quyển.

Nếu quá trình ấm lên của đại dương tiếp tục diễn ra, khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon của hệ thống này có thể chịu thêm áp lực.

BỂ HẤP THỤ CARBON TRÊN ĐẤT LIỀN KHÔNG MỞ RỘNG NHƯ DỰ BÁO

Một phát hiện đáng chú ý khác của nghiên cứu là bể hấp thụ carbon trên đất liền không gia tăng theo thời gian để theo kịp tốc độ tăng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch, trái với kết quả của phần lớn các mô hình máy tính.

Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ chính xác của các dự báo hiện nay đối với vai trò của rừng và thảm thực vật trong việc điều hòa khí hậu.

Trên thực tế, khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái trên đất liền chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, từ nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm đất đến tình trạng suy thoái hệ sinh thái và các hoạt động sử dụng đất của con người.

Các khu rừng có thể hấp thụ CO₂ thông qua quá trình quang hợp và tích lũy carbon trong thân cây, rễ, thảm thực vật cũng như đất. Tuy nhiên, khi xảy ra cháy rừng, hạn hán kéo dài hoặc suy thoái hệ sinh thái, lượng carbon tích lũy có thể bị giải phóng trở lại khí quyển.

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa các khu vực cũng khiến khả năng hấp thụ carbon không đồng đều. Một khu rừng có thể gia tăng lượng carbon tích trữ trong một giai đoạn, trong khi hệ sinh thái ở khu vực khác lại suy giảm khả năng hấp thụ do những biến động về khí hậu.

Theo nhóm nghiên cứu, các mô hình máy tính hiện nay cũng chưa phản ánh đầy đủ những diễn biến thực tế này. Đối với đại dương, phần lớn mô hình có kết quả tương đối tương đồng với nhau nhưng chưa khớp với dữ liệu đo lường dựa trên oxy. Đối với đất liền, mức độ khác biệt giữa các mô hình còn lớn hơn và phần lớn cũng không phù hợp với kết quả nghiên cứu.

Những khoảng cách này cho thấy việc dự báo khả năng hấp thụ carbon của các hệ sinh thái tự nhiên vẫn còn nhiều bất định.

CẦN ĐIỀU CHỈNH CÁC KỊCH BẢN KHÍ HẬU VÀ NGÂN SÁCH CARBON

Khả năng hấp thụ carbon của đại dương và đất liền có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng các kịch bản giảm phát thải toàn cầu.

Nếu các đại dương và rừng tiếp tục hấp thụ carbon với quy mô như hiện nay, các nhà hoạch định chính sách có thể dựa vào những giả định tương đối ổn định để xây dựng lộ trình giảm phát thải.

Ngược lại, nếu khả năng hấp thụ của các hệ sinh thái này suy giảm, lượng CO₂ còn lại trong khí quyển sẽ lớn hơn so với dự báo. Khi đó, ngân sách carbon thực tế có thể thu hẹp, đồng nghĩa với việc các quốc gia phải đẩy nhanh tốc độ cắt giảm phát thải để đạt được những mục tiêu khí hậu đã cam kết.

Ngân sách carbon là lượng CO₂ mà nhân loại còn có thể phát thải vào khí quyển trong khi vẫn duy trì khả năng giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong những ngưỡng đã thống nhất. Việc tính toán ngân sách này phụ thuộc không chỉ vào lượng khí thải do con người tạo ra, mà còn vào lượng carbon được các hệ sinh thái tự nhiên hấp thụ.

Nhóm nghiên cứu cho rằng các mô hình chu trình carbon cần được cải thiện để phản ánh sát hơn những quan sát thực tế. Các mô hình này vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng cần được kiểm chứng thường xuyên bằng dữ liệu quan trắc độc lập.

Phương pháp đo oxy trong khí quyển được xem là một hướng tiếp cận có triển vọng, song cũng chưa thể thay thế hoàn toàn các phương pháp hiện có.

Hiện chỉ có khoảng 10 phòng thí nghiệm trên thế giới thường xuyên thực hiện những phép đo có độ chính xác cao này. Việc hiệu chuẩn thiết bị vẫn là thách thức, trong khi những biến động của nhiệt độ và hoàn lưu đại dương cũng đòi hỏi các nhà khoa học phải tính toán cẩn trọng.

Để hạn chế sai số do những biến động ngắn hạn của đại dương, nhóm nghiên cứu phải sử dụng các giá trị trung bình trong khoảng thời gian 10 năm. Đây cũng là một hạn chế khi các nhà hoạch định chính sách và công chúng cần những thông tin cập nhật nhanh hơn.

Vì vậy, giải pháp được các nhà khoa học đề xuất là kết hợp nhiều phương pháp độc lập, bao gồm đo lường carbon và oxy trong đại dương, quan trắc khí quyển, dữ liệu vệ tinh và các mô hình máy tính.

Việc kết hợp các nguồn dữ liệu này sẽ giúp nâng cao độ tin cậy của những đánh giá về chu trình carbon, đồng thời cải thiện khả năng dự báo diễn biến khí hậu trong các thập kỷ tới.

Những phát hiện mới một lần nữa nhấn mạnh rằng các bể hấp thụ carbon tự nhiên là một phần không thể thiếu trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế việc cắt giảm phát thải từ nhiên liệu hóa thạch. Khi khả năng hấp thụ của tự nhiên có thể thay đổi, việc tiếp tục giảm phát thải và bảo vệ các hệ sinh thái lưu trữ carbon càng trở nên cấp thiết.