Đại dương mất dần khả năng hấp thụ CO₂

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Hiện đại dương hấp thụ khoảng 30% lượng CO₂ do con người phát thải và giữ lại khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa trong hệ thống khí hậu. Tuy nhiên, nhiệt độ tăng cùng những thay đổi về thành phần hóa học của nước biển, dòng hải lưu và hệ sinh thái đang làm suy yếu khả năng hấp thụ, lưu trữ carbon. Sara Traerup, tác giả chính của báo cáo, cảnh báo xu hướng này có thể tiếp tục tăng tốc.

Báo cáo do Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) phối hợp với Ban Thư ký Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) thực hiện, kêu gọi tăng cường giám sát đại dương, nhất là tại Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Cực và các vùng ven biển còn thiếu dữ liệu. Báo cáo đồng thời đề xuất phát triển công nghệ theo dõi carbon và phục hồi các hệ sinh thái “carbon xanh” như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và đầm lầy ven biển.

Các hệ sinh thái này hiện hấp thụ khoảng 407 triệu tấn CO₂ mỗi năm, đồng thời bảo vệ bờ biển, duy trì đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cộng đồng. Tuy nhiên, LHQ nhấn mạnh các giải pháp dựa vào đại dương chỉ có thể bổ trợ, không thể thay thế việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Báo cáo được công bố trước thềm Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31), dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.