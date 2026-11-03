Đại Đồng quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng tại Khu di tích Chiến khu cách mạng Mường Khói.

Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng hiện có 534 đoàn viên, sinh hoạt tại 24 chi đoàn khu dân cư và các cơ quan, trường học trên địa bàn. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt, Ban Thường vụ Đoàn xã tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa - Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Đại Đồng là các hoạt động về nguồn tại Khu di tích Chiến khu cách mạng Mường Khói. Đây là địa chỉ đỏ trong giáo dục lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương. Thông qua tham quan, tìm hiểu lịch sử, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ĐVTN có dịp hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đáng chú ý, Đoàn xã đã tổ chức kết nạp 128 đoàn viên tại Chiến khu cách mạng Mường Khói, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và động lực phấn đấu cho thế hệ trẻ ngay từ khi bắt đầu tham gia tổ chức Đoàn.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đoàn Thanh niên xã triển khai nhiều việc làm thiết thực như tổ chức vệ sinh, phát quang khuôn viên nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ. Trong 9 tháng đầu năm, Đoàn xã tổ chức 3 buổi lao động với khoảng 100 lượt ĐVTN và học sinh tham gia. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đoàn xã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Chiến khu cách mạng Mường Khói; phối hợp với Chi đoàn Agribank Hòa Bình và Agribank Lạc Sơn trao tặng 12 suất quà cho các gia đình chính sách.

Không chỉ chú trọng giáo dục truyền thống, Đoàn xã Đại Đồng còn quan tâm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh thiếu nhi. Đoàn xã phối hợp với Công an xã tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THPT Đại Đồng, thu hút hơn 400 ĐVTN tham gia. Các nội dung giáo dục được mở rộng đến những vấn đề gần gũi với đời sống học đường như ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp, ứng xử văn minh và trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình, xã hội. Cùng với đó, tổ chức Đoàn chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, kịp thời định hướng nhận thức, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết trong các chi đoàn.

Giáo dục lòng yêu nước còn được Đoàn xã gắn với các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Hoạt động chào cờ, tuyên truyền kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được duy trì thông qua vận động đoàn viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với công an và các lực lượng ở cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2026, xã Đại Đồng có 38 ĐVTN ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng cũng luôn được Đoàn xã quan tâm thực hiện. Từ đầu năm 2026, tổ chức Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 7 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Trong bối cảnh luồng thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng nhận diện, đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch càng có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, mà còn là giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa, bắt đầu bằng việc xây dựng niềm tin, nhận thức đúng đắn và trách nhiệm xã hội trong ĐVTN.