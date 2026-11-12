Đại đội trưởng sâu sát, trách nhiệm

Đại úy Lê Công Lập luôn xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và hành động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực; phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch. Nhờ đó, Đại đội 19 luôn giữ vững ổn định, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, không để xảy ra vi phạm phải xử lý và mất an toàn trong đơn vị.

Đại úy Lê Công Lập tham gia thi môn Khí tài đề phòng cấp toàn quân.

Anh sâu sát trong quản lý quân số, vũ khí, trang bị, khí tài đến chăm lo đời sống bộ đội. Khu tăng gia sản xuất của đơn vị được duy trì nền nếp, các loại rau xanh theo mùa phát triển tốt, góp phần cải thiện bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Với anh, xây dựng đơn vị vững mạnh bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực hằng ngày, từ sự gắn bó, trách nhiệm của người cán bộ đối với bộ đội.

Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn của Đại úy Lê Công Lập còn được thể hiện rõ khi xuất sắc giành giải Nhất môn Khí tài đề phòng tại Hội thi đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên đại đội, chính trị viên tiểu đoàn phòng hóa toàn quân tháng 11/2026.

Để đạt thành tích cao, anh kiên trì nghiên cứu tính năng, cấu tạo bộ khí tài L1, luyện tập thuần thục từng động tác. Bước vào phần thi với sự bình tĩnh, bản lĩnh, nhanh nhẹn, khéo léo, Đại úy Lê Công Lập đã hoàn thành xuất sắc nội dung thi trong thời gian ngắn nhất.

Giải Nhất mà anh đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, đồng thời góp phần giúp Đại đội Phòng hóa 19 giành giải Nhất khối đại đội trực thuộc các Sư đoàn chủ lực đủ quân cấp toàn quân.

Kết quả thi của anh là cơ sở để các cấp tiếp tục xây dựng chương trình huấn luyện. Đó còn là điểm tựa tinh thần để bản thân đồng chí Lập tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho đơn vị, góp phần xây dựng Đại đội 19 vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.