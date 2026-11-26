Sinh năm 2001, quê xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Thượng úy Đặng Thành Luân, Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh là sĩ quan trẻ năng động, trách nhiệm, luôn tiên phong đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trên các cương vị công tác, anh phát huy tốt vai trò người chỉ huy, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng úy Đặng Thành Luân giới thiệu sáng kiến “Thiết bị chấm điểm ném lựu đạn tự động ứng dụng công nghệ radar và trí tuệ nhân tạo” cho chiến sĩ.

Đặc thù nhiệm vụ của đơn vị vệ binh là duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát quân sự, bảo vệ các mục tiêu, an toàn cơ quan và sẵn sàng xử trí các tình huống, nhiệm vụ đột xuất. Nhiệm vụ đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cao, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, Thượng úy Đặng Thành Luân luôn gương mẫu tự rèn luyện, thuần thục động tác, nắm chắc điều lệnh; đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị.

Thượng úy Đặng Thành Luân chỉ huy bộ đội luyện tập đội ngũ.

Trong quản lý, chỉ huy, anh luôn sâu sát, nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh, năng lực từng quân nhân để phân công nhiệm vụ phù hợp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế. Đối với nhiệm vụ trực, bảo vệ mục tiêu, kiểm soát quân sự, anh chú trọng rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện, dự báo, đánh giá tình hình, xử trí tình huống; tổ chức luyện tập tốt các phương án, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách, thuần thục động tác, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng úy Đặng Thành Luân, Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Bên cạnh đó, Thượng úy Đặng Thành Luân tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát nhiệm vụ, lấy thực hành làm chính. Anh kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục pháp luật, điều lệnh, rèn luyện lễ tiết, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật. Trong xây dựng đơn vị, anh cùng cấp ủy, chỉ huy triển khai hiệu quả các mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Đơn vị 3 nhất”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”. Qua đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục bộ đội; 100% cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, có nhận thức và trách nhiệm tốt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, Thượng úy Đặng Thành Luân cùng đồng đội nghiên cứu, chế tạo sáng kiến “Thiết bị chấm điểm ném lựu đạn tự động ứng dụng công nghệ radar và trí tuệ nhân tạo”. Thiết bị sử dụng hai cụm radar thu nhận tọa độ điểm rơi, truyền dữ liệu không dây về bộ xử lý trung tâm để tự động xác định, phân loại và hiển thị kết quả theo thời gian thực. Sáng kiến khắc phục hạn chế của phương pháp chấm điểm thủ công, giảm phụ thuộc vào quan sát trực tiếp, hạn chế sai lệch chủ quan, tiết kiệm nhân lực, nâng cao tính chính xác, khách quan, an toàn trong huấn luyện. Sáng kiến đạt giải B tại hội nghị nghiệm thu sáng kiến của Quân khu 7 năm 2026.

Trách nhiệm, năng động và sáng tạo, Thượng úy Đặng Thành Luân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2023 đến nay, anh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 3 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025).

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2023, trải qua các cương vị Trung đội trưởng, Phó đại đội trưởng, tháng 7-2026, anh được bổ nhiệm Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7. Trên cương vị mới, anh tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tiên phong, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.