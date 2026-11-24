Tại Thái Nguyên, tinh thần ấy được bồi đắp từ sự giao lưu, gắn bó giữa các dân tộc, sự tương trợ trong lao động, sản xuất đến những việc làm chung vì lợi ích cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng bào Sán Dìu (ở xóm Phú Đạt, xã Thành Công) biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc

Mỗi dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các câu lạc bộ Soọng Cô của xã Thành Công lại tụ hội về Nhà văn hóa xóm Phú Đạt để giao lưu. Không cần nhạc đệm, những câu hát đối đáp mộc mạc, sâu lắng vẫn nối tiếp nhau, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm.

Với đồng bào Sán Dìu, hát Soọng Cô không đơn thuần là hoạt động văn nghệ mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, giúp các thế hệ cùng gìn giữ tiếng nói, làn điệu dân ca và bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh Tô Mạnh Cường, Trưởng xóm Phú Đạt, chia sẻ: Sau khi sáp nhập với xóm Ao Sen, xóm Phú Đạt mới có gần 400 nhân khẩu, đại đa số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Dù quy mô diện tích và dân số tăng lên, tình cảm, sự gắn bó giữa các hộ dân vẫn được duy trì. Đây là nền tảng quan trọng để người dân đồng lòng phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có hát Soọng Cô.

Hiện nay, xã Thành Công có 4 câu lạc bộ hát Soọng Cô với gần 150 hội viên. Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 1 và 15 Âm lịch và những ngày cuối tuần. Không chỉ gặp gỡ trong các buổi sinh hoạt, người dân còn tranh thủ hát đối đáp khi lao động, sản xuất như lúc đi làm đồng, hái chè.

Đặc biệt, vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, những làn điệu dân ca lại ngân vang, vừa góp phần bảo tồn di sản văn hóa, vừa thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong cộng đồng.

Từ sự giao lưu, tôn trọng những nét văn hóa riêng, tinh thần đoàn kết cũng trở thành điểm tựa để các cộng đồng đa dân tộc cùng xây dựng đời sống văn hóa.

Tinh thần đoàn kết còn được các thôn trên địa bàn xã Bạch Thông phát huy thông qua những hoạt động chung của cộng đồng. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, từng bước hình thành nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, đồng chí Ma Thị Mận, cho biết: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn mở ra cơ hội để các dân tộc, các cộng đồng dân cư giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ và hiểu nhau hơn.

Từ đó, tình đoàn kết, gắn bó ngày càng được củng cố. Ngược lại, khi người dân đồng lòng, cùng chung sức gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh thì các phong trào ở cơ sở sẽ có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu.

Vì vậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết chính là tạo nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, góp phần hình thành những cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Chung sức xây dựng cộng đồng văn minh

Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có hơn 872.500 người dân tộc thiểu số, chiếm 46,7% dân số. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Trong quá trình cộng cư, sự giao lưu, tôn trọng và thấu hiểu những nét riêng đã góp phần hình thành mối quan hệ gắn bó giữa các cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương.

Tuyến đường “Thắp sáng đường quê” dài 1,5km, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân thôn Bình An, xã Bạch Thông.

Tinh thần ấy không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ mà còn hiện hữu trong đời sống thường ngày, từ sự tương trợ trong lao động, sản xuất đến những việc làm chung vì cộng đồng.

Ở nhiều khu dân cư, người dân sẵn sàng giúp nhau ngày công khi thu hoạch nông sản, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau trong việc cưới, việc tang, lễ cấp sắc.

Việc duy trì những phong tục, tập quán tốt đẹp không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn bồi đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình.

Trong xây dựng nông thôn mới, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân tiếp tục được phát huy, trở thành động lực hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Tại những địa bàn miền núi có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, xây dựng công trình nước sinh hoạt.

Trong 10 tháng qua, người dân các địa phương trong tỉnh đã đóng góp hơn 54.400m² đất và 25.146 ngày công xây dựng nông thôn mới. Mỗi phần đất hiến, mỗi ngày công đóng góp đều thể hiện tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân đối với lợi ích chung.

Đáng chú ý, quá trình bàn bạc, thống nhất và cùng giám sát thực hiện các công trình không chỉ phát huy quyền làm chủ mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Đặc biệt, tại những địa bàn có sự thay đổi về địa giới, quy mô cộng đồng dân cư sau sắp xếp, việc củng cố tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi người dân đồng thuận, gắn bó, biết chia sẻ và cùng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, các giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ được gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Vì vậy, cần phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng’, tạo điều kiện để nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng đời sống văn hóa.

Từ những câu hát Soọng Cô được trao truyền qua các thế hệ, những câu lạc bộ văn hóa dân tộc được duy trì bằng sự chung sức của cộng đồng đến những con đường được mở rộng nhờ sự đóng góp của người dân, tinh thần đại đoàn kết đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể.

Chính sự đồng lòng, sẻ chia và gắn bó ấy tạo nên sức mạnh để gìn giữ bản sắc, làm phong phú đời sống tinh thần, góp phần xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc.