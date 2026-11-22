Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao biển ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026. Ảnh: Ngọc Linh

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, khi lòng dân đồng thuận, các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu trong đời sống chính trị - xã hội mà còn là điều kiện để huy động các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân cho phát triển đất nước.

Năm 2026 đánh dấu bước khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu trước năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào hướng về khu dân cư, khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm và sự chung sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Nhiều mô hình, cách làm thiết thực được duy trì, nhân rộng, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể tại cộng đồng.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn Quỹ và sự chung tay của toàn xã hội, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã trao 19.137 suất quà, tổng trị giá hơn 13,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận nguồn lực xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 2,08 tỷ đồng. Những kết quả đó thể hiện sự chung tay, trách nhiệm của cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, không để người có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, củng cố khối đại đoàn kết phải được thực hiện thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể. Trước hết, phải tạo được niềm tin của nhân dân thông qua việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt phương châm "gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân"; phát huy dân chủ ở cơ sở, để người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát những công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động cần có nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, tránh hình thức, chú trọng hiệu quả thực chất. Đồng thời, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tài sản quý báu, cội nguồn sức mạnh cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân, Ninh Bình có thêm nguồn lực và động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.