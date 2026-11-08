Đại đoàn kết – sức mạnh làm nên những khu dân cư nghĩa tình

Văn hóa bồi đắp sức mạnh cộng đồng

Tại Khu phố 4, phường Tân Thành, tinh thần đại đoàn kết không chỉ được vun đắp qua những cuộc vận động hay phong trào thi đua mà còn hiện diện trong sự sẻ chia, hỗ trợ nhau giữa những người dân cùng sinh sống trên địa bàn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cộng đồng nhìn lại những việc đã cùng làm, đồng thời tiếp tục khơi dậy trách nhiệm chung trong xây dựng khu dân cư nghĩa tình.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng người dân Khu phố 4. Ảnh: TrG.

Báo cáo tại ngày hội, ông Vũ Văn Đô, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4 cho biết, trong năm 2026, mô hình “Khu phố nghĩa tình” đã vận động xã hội hóa gần 77 triệu đồng. Chương trình “Trung thu cho em – Tiếp sức đến trường” trao 500 phần quà và 14 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 34 triệu đồng. Cùng với các hoạt động chăm lo dịp Tết, những nguồn lực được huy động từ cộng đồng đã góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho trẻ em đến trường. Với những nỗ lực đó, khu phố được công nhận danh hiệu “Khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản – an toàn năm 2026”.

Dự ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhân dân khu phố trong tổ chức các phong trào, cuộc vận động và chăm lo đời sống người dân. Ông nhấn mạnh văn hóa chính là truyền thống, bản sắc, nền tảng và động lực tạo nên sức mạnh cội nguồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình phát triển, hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động và hoạt động an sinh phải được đánh giá bằng mức độ thụ hưởng của người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc trồng cây cùng các em thiếu nhi. Ảnh: KP.

Từ quan điểm đó, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách chăm lo người có công, an sinh xã hội, bảo trợ và trợ giúp xã hội, hậu phương quân đội. Mỗi chính sách cần có nguồn lực cụ thể và được theo dõi đến kết quả cuối cùng, để tinh thần đoàn kết, nghĩa tình thực sự chuyển thành sự chăm lo thiết thực, không để ai bị bỏ lại phía sau.

An sinh là nền tảng để củng cố lòng dân

Với địa bàn liên khu phố 5, 6, 7 và 8, phường Phú Nhuận, tinh thần đại đoàn kết được vun đắp từ sự sẻ chia thường xuyên, nhất là đối với những gia đình còn khó khăn. Khi mỗi người dân được quan tâm, hỗ trợ đúng lúc và có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng cũng được củng cố.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐH.

Báo cáo kết quả tại ngày hội bà Cao Kim Mỹ, Trưởng khu phố 6 cho hay, địa bàn có 4.373 hộ với gần 11 nghìn nhân khẩu. Trong năm, các khu phố đã trao 63 phần quà trị giá hơn 45 triệu đồng; hỗ trợ 72 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; trao 44 thẻ bảo hiểm y tế trị giá trên 56 triệu đồng; sửa chữa 3 nhà tình thương với kinh phí hơn 105 triệu đồng và trao 40 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, việc tạo điều kiện tiếp cận vốn, bảo hiểm y tế và học bổng còn góp phần giúp người dân có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng với an sinh, 48 đợt ra quân vệ sinh môi trường thu hút 536 lượt người tham gia; các mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Hạt gạo nghĩa tình”, lắp đặt camera an ninh, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và xây dựng hẻm xanh tiếp tục được duy trì. Đây cũng là những cách làm để người dân trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng, từ môi trường sống đến an ninh trật tự.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận trao quà cho người dân tại ngày hội. Ảnh: ĐH.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí Thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh yêu cầu củng cố khối đoàn kết từ cơ sở, phát huy dân chủ và tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo ông, hoạt động Mặt trận cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, tránh hình thức; các phong trào phải gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để người dân tham gia và thụ hưởng.

Từ xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự đến chuyển đổi số, phòng chống lừa đảo, hỗ trợ sinh kế, y tế và giáo dục, mỗi nhiệm vụ đều cần có sự chung tay của cộng đồng. Cách tiếp cận ấy cũng được bà Phạm Thị Thanh Liễu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 8, đại diện liên khu phố nhấn mạnh trong bài ôn truyền thống 96 năm Mặt trận: phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, hướng hoạt động về cơ sở và xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – An toàn – Ấm no – Hạnh phúc”.

Lan tỏa những mô hình tự quản từ cơ sở

Được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, mang đến ngày hội không chỉ không khí giao lưu, gắn kết mà còn là dịp nhìn lại cách người dân cùng tham gia giải quyết những vấn đề thiết thân của khu dân cư.

Bà Dương Thúy Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hòa phát biểu tại ngày hội. Ảnh: QĐ.

Báo cáo tại ngày hội, ông Hồ Anh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Đồng An 2 cho biết, địa bàn có 8.695 hộ dân. Trong năm, khu phố chăm lo 134 trường hợp, hỗ trợ 100 hộ khó khăn, trao 86 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và trẻ em thiệt thòi, với tổng nguồn lực xã hội hóa gần 95 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy được tổ chức tại khu nhà trọ và trường học, thu hút hơn 500 lượt người tham gia; người dân và các cơ sở kinh doanh nhà trọ cùng ký cam kết xây dựng khu dân cư không có ma túy.

Điểm đáng chú ý là những hoạt động tự quản được duy trì bằng sự tham gia trực tiếp của người dân. “Tuyến đường hoa tự quản”, “Ngày thứ bảy văn minh” góp phần cải thiện cảnh quan; các hoạt động vệ sinh, thu gom rác, tháo gỡ quảng cáo sai quy định thu hút hơn 200 lượt người. Kết quả bình xét có 533/536 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Những con số này phản ánh nỗ lực của khu phố trong việc đưa trách nhiệm cộng đồng vào từng việc làm thường ngày, từ giữ gìn môi trường đến phòng ngừa tệ nạn và chăm lo người yếu thế.

Lãnh đạo phường Bình Hoà chứng kiến ký kết các phong trào thi đua tại địa phương. Ảnh: QĐ.

Phát biểu tại ngày hội, bà Dương Thúy Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hòa ghi nhận những đóng góp của cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Đồng An 2. Bà đề nghị khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của người dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Với vai trò địa bàn tổ chức điểm, Đồng An 2 được kỳ vọng không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình mà còn chia sẻ cách làm, kinh nghiệm để lan tỏa đến các khu phố khác.

Tinh thần ấy cũng được cụ thể hóa qua việc trao 12 phần quà từ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM và phường, cùng 30 phần quà do đơn vị tài trợ phối hợp trao tặng các hộ khó khăn.