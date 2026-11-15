Đại đoàn kết - quy tụ lòng dân, tạo sức bật phát triển Thủ đô:Bài 2: Theo đến cùng kiến nghị của người dân

Một tiết mục nghệ thuật tại Chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”. Ảnh: Viết Thành

Để kiến nghị của dân được giải quyết đến cùng

Những bức xúc trong đời sống khu dân cư đôi khi bắt nguồn từ những bất cập nhỏ, nhưng nếu không được lắng nghe và giải quyết kịp thời sẽ dễ trở thành vấn đề kéo dài. Vì vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc không chỉ dừng ở tiếp nhận, chuyển tải kiến nghị, mà còn phải giám sát, đôn đốc và theo dõi đến cùng kết quả giải quyết, bảo đảm tiếng nói của người dân được hồi đáp bằng hành động cụ thể.

Tại tổ dân phố Đức Giang 2 (phường Việt Hưng), việc tiếp nhận, chuyển tải và theo dõi kết quả xử lý phản ánh của người dân được duy trì thường xuyên, tập trung vào những vấn đề thiết thực như trật tự đô thị, hạ tầng dân sinh. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đức Giang 2 Nguyễn Hữu Luyện cho biết, hằng ngày, tổ dân phố tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng đỗ xe không đúng quy định tại các tuyến ngõ, ngách; cây xanh có nguy cơ gãy đổ; các điểm sụt lún tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông... Trước những phản ánh này, Ban Công tác Mặt trận và lãnh đạo tổ dân phố kịp thời chuyển đến lãnh đạo phường, đề nghị các bộ phận chức năng kiểm tra, xem xét, xử lý.

“Trong quá trình giải quyết, chúng tôi lưu lại thông tin, hình ảnh từ khi tiếp nhận phản ánh đến khi vụ việc được xử lý, sau đó công khai để nhân dân biết. Chúng tôi cũng khuyến khích bà con phát huy vai trò làm chủ ở cộng đồng dân cư, chủ động phản ánh những vấn đề phát sinh để cùng xây dựng tổ dân phố văn minh”, ông Nguyễn Hữu Luyện chia sẻ.

Không chỉ với những vấn đề dân sinh thường nhật, vai trò giám sát của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư còn được phát huy trong các công trình chỉnh trang đô thị. Tại tổ dân phố Đức Giang 2, mới đây các tuyến ngõ 240, 332, 338 đường Ngô Gia Tự được triển khai cải tạo, chỉnh trang. Qua giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, kết hợp với giám sát của nhân dân và tổ dân phố, một số bất cập trong thiết kế như bố trí nắp hố ga và hệ thống thu thoát nước đã được phát hiện, kiến nghị đơn vị thi công điều chỉnh kịp thời.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Phú Cát Nguyễn Văn Nhơn cho rằng, các công trình đầu tư công đều sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, trong đó có tiền thuế của nhân dân. Vì vậy, mỗi thành viên Ban Thanh tra nhân dân luôn ý thức rõ trách nhiệm trước nhân dân, không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, mà còn bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Cát, trong 9 tháng năm 2026, từ kiến nghị của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân xã Phú Cát đã thực hiện 8 cuộc giám sát, phát hiện 8 vụ việc, nội dung cần kiến nghị và gửi 18 kiến nghị đến các cơ quan liên quan. Đến nay, 9 kiến nghị đã được xem xét, giải quyết, 9 kiến nghị đang tiếp tục được xử lý.

Đáng chú ý, để các kiến nghị không bị gián đoạn sau khi gửi đến cơ quan chức năng, Ban Thanh tra nhân dân xã Phú Cát duy trì chế độ họp, báo cáo hằng tháng với Thường trực Đảng ủy. Nhiều nội dung được đưa ra xem xét, chỉ đạo giải quyết. HĐND xã Phú Cát cũng mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân xã tham dự các kỳ họp HĐND xã để trực tiếp phản ánh, trao đổi những vấn đề phát hiện qua giám sát.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Cát Đàm Công Lợi cho biết, việc tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân tham gia các diễn đàn của cấp ủy, chính quyền giúp tiếng nói từ cơ sở được chuyển tải trực tiếp, đồng thời tăng cường khả năng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị. Qua đó, vai trò giám sát của nhân dân được phát huy, trách nhiệm của các cơ quan chức năng được nâng cao, góp phần giải quyết kịp thời những điểm nghẽn tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát đầu tư tại công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở Sơn Đồng (xã Sơn Đồng). Ảnh: Ngọc Lan

Giám sát thực chất phải đi cùng trách nhiệm giải trình

Nếu tại tổ dân phố Đức Giang 2 (phường Việt Hưng), hiệu quả giám sát được thể hiện qua việc phát hiện, kiến nghị khắc phục những bất cập trong thi công công trình dân sinh, thì tại phường Kiến Hưng, trọng tâm giám sát là việc thực hiện chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Khoản 2, Điều 8 và Khoản 4, Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026). Trong số những công trình, dự án vi phạm đó có tòa nhà CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng). Vấn đề được cư dân đặc biệt quan tâm là phương án xử lý đối với từng nhóm, nhất là những trường hợp được tiếp tục ở lại hoặc phải di dời.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng Hoàng Thị Huyền Trang cho biết, Mặt trận Tổ quốc phường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân. Nội dung giám sát tập trung vào chính sách đối với từng nhóm cư dân; phương án xử lý, điều kiện được tiếp tục ở lại; chính sách bồi thường, hỗ trợ, bố trí chỗ ở và bảo đảm ổn định đời sống đối với các trường hợp phải di dời. Đặc biệt, nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cư dân, Mặt trận Tổ quốc phường sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu và xử lý các kiến nghị sau giám sát.

Thực tiễn từ phường Việt Hưng, xã Phú Cát đến phường Kiến Hưng cho thấy, hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc không chỉ được đo bằng số cuộc kiểm tra hay số kiến nghị được ban hành, mà quan trọng hơn là những bất cập được phát hiện, giải quyết kịp thời và quyền, lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm. Khi kiến nghị được theo dõi, đôn đốc đến cùng; người dân được tham gia giám sát và kết quả xử lý được công khai, vai trò của Mặt trận được thể hiện rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chú trọng lựa chọn nội dung giám sát từ những vấn đề thiết thực được người dân quan tâm và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, lãng phí hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi nhân dân như: Đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Thay vì giám sát dàn trải, Mặt trận tập trung vào những vấn đề cụ thể, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết sau giám sát. Cách làm này góp phần phòng ngừa sai phạm, hạn chế lãng phí nguồn lực, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển. Đây cũng là kinh nghiệm để các địa phương nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là những lực lượng trực tiếp hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong hoạt động giám sát ở cơ sở. Đây cũng là cơ chế quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Thông qua hoạt động của các ban, những dấu hiệu sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể được phát hiện, kiến nghị xử lý ngay từ địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao chất lượng hoạt động này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các ban tại cơ sở, lấy kết quả giải quyết kiến nghị và những chuyển biến trong đời sống nhân dân làm thước đo. Bởi chỉ khi bất cập được khắc phục, công trình bảo đảm chất lượng, chính sách đến đúng đối tượng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được bảo vệ thì hoạt động giám sát mới thực sự có ý nghĩa.

Đối với Hà Nội, nơi đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và chương trình phát triển, sự đồng thuận của nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc lắng nghe ý kiến, bảo vệ quyền lợi chính đáng và giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh từ cơ sở sẽ góp phần tạo đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư như giải phóng mặt bằng, cải tạo chung cư, xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường. Vì vậy, giám sát thực chất không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân, biến nguồn lực cộng đồng thành động lực cho phát triển Thủ đô.

Khi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, quyền làm chủ được phát huy và những nguyện vọng chính đáng được giải quyết bằng hành động cụ thể, đại đoàn kết sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo sức mạnh đồng thuận để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Trong hành trình đó, đổi mới phương thức tập hợp, kết nối và lắng nghe nhân dân, nhất là thông qua các nền tảng số, đang mở ra những cách làm mới, đưa hoạt động Mặt trận đến gần dân hơn, để mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng Thủ đô.

(Còn nữa)