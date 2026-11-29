Cùng với vận động quyên góp tặng 3 học sinh THCS có hoàn cảnh khó khăn 3 chiếc xe đạp, TDP Việt Hưng 3 còn thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hằng tuần, thu gom rác thải, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, cây hoa trên các tuyến đường...

Người dân ngõ 91, phố Hoa Lâm trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Việt Hưng 3.

Tại ngõ 91 phố Hoa Lâm, đã thực hiện sơn lại tường cũ, trồng thêm hoa, đặt biển với tổng kinh phí 6,9 triệu đồng... Kết quả thực hiện các mô hình an sinh xã hội của TDP Việt Hưng 3 là những “mũi chủ công”, góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức 18 liên gia; hoàn thành 925/925 hồ sơ đất đai; 664/675 hộ được xét đề nghị gia đình văn hóa; chăm lo 31 đối tượng chính sách với 9,3 triệu đồng hỗ trợ thêm; khen thưởng 332 học sinh... Đây là kết quả của quá trình nâng cao nhận thức và khích lệ sự tham gia của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng hiện đại thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Đoàn kết tốt, văn hóa đẹp do quá trình triển khai các mô hình an sinh xã hội tạo ra, từ đó tác động tích cực vào đời sống của từng gia đình. Nhờ đó mà chỉ sau 5 phút cộng đồng vào cuộc đã tìm thấy cháu bé lạc nhà đang được cơ quan quân sự của phường chăm sóc; sau 10 phút đã tóm gọn kẻ trộm dây điện công cộng. Cũng nhờ đó mà người mất cây cảnh đề nghị cảnh sát khu vực gặp trực tiếp người lấy cây để khuyên bảo chứ đừng công khai danh tính, vì “bác ấy đã cao tuổi, có thể bị lẫn”-thật là tình người! Cũng nhờ đó mà “Những mong hàng xóm vuông tròn/ Đói, no, sướng, khổ, mất, còn có nhau”, hay “Đám cưới vui cả làng, đám tang rầu cả ngõ”... Có thể khẳng định, sức mạnh của TDP Việt Hưng 3 được tạo nên từ sự thống nhất trong lãnh đạo, sự phối hợp trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng để những phong trào thi đua không chỉ dừng lại ở các đợt vận động mà thực sự trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên trong mỗi gia đình, mỗi liên gia và toàn khu dân cư.