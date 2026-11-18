Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong mỗi cộng đồng dân cư

PV: Với đặc thù địa bàn rộng, cộng đồng dân cư đa dạng sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo đồng chí, đâu là yêu cầu trọng tâm để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Lâm Đồng hiện nay?

Đồng chí Phạm Triều: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng và nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 96 năm, MTTQ Việt Nam luôn thực hiện sứ mệnh tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đối với Lâm Đồng hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa quan trọng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn, cộng đồng dân cư đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo, văn hóa và điều kiện sống. Vì vậy, công tác Mặt trận phải sâu sát, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn; lấy khu dân cư làm trọng tâm, lấy Nhân dân làm chủ thể, lấy sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Trong đó, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu. Đây là những người có khả năng kết nối, vận động cộng đồng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân bằng sự gần gũi, thuyết phục.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam càng làm sâu sắc ý nghĩa kết nối cộng đồng. Qua giao lưu, tôn vinh và gìn giữ bản sắc, các dân tộc, tôn giáo có thêm cơ hội hiểu biết, gắn bó; từ đó vun đắp tình làng nghĩa xóm và tinh thần chung sức xây dựng quê hương.

PV: MTTQ các cấp đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực cho phát triển địa phương và chăm lo an sinh xã hội như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Triều: Đại đoàn kết chỉ thực sự trở thành sức mạnh phát triển qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn hướng hoạt động về cơ sở, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển tại từng địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng; trong đó có 50 căn nhà Đại đoàn kết xây mới, 192 căn nhà sửa chữa, 159 công trình giao thông, thủy lợi, 84 công trình cảnh quan, môi trường và 34 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đáng trân trọng, người dân đã đóng góp hơn 70 tỷ đồng, hiến 38.070 m² đất và 14.309 ngày công để thực hiện các công trình đường giao thông liên thôn.

Cùng với xây dựng hạ tầng, công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận hơn 25,4 tỷ đồng; cùng nguồn quỹ chuyển tiếp đã phân bổ 49,5 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo tết, hỗ trợ nhà ở và những trường hợp khó khăn. Những đóng góp ấy cho thấy Mặt trận đã khơi dậy và kết nối nguồn lực trong Nhân dân, đưa tinh thần đại đoàn kết vào những công trình dân sinh và hoạt động an sinh thiết thực.

Sắc màu văn hóa các dân tộc góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng tại Lâm Đồng

PV: Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được MTTQ thể hiện ra sao thông qua công tác lắng nghe, đối thoại, giám sát và phản biện xã hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Triều: Tập hợp Nhân dân phải đi đôi với lắng nghe Nhân dân. Mặt trận cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, phản ánh trung thực những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời theo dõi việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức 111 diễn đàn “Tháng nghe dân nói”; 74 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút 6.512 lượt người tham gia. Qua đó, nhiều ý kiến về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc làm, thu nhập và các vấn đề dân sinh được phản ánh, góp phần mở rộng kênh đối thoại giữa chính quyền với người dân.

Cùng với đó, MTTQ chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hai tổ chức này đã thực hiện 271 cuộc giám sát, phát hiện sai sót và kiến nghị xử lý 14 vụ việc, công trình… Giá trị của những hoạt động ấy được khẳng định qua kết quả tiếp thu, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

PV: Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Triều: Địa bàn rộng, tổ chức bộ máy sau sắp xếp có nhiều thay đổi, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đặt ra yêu cầu Mặt trận phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân, hiệu quả hơn.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận, nhất là ở cơ sở và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Cán bộ phải gần dân, hiểu dân, có kỹ năng vận động, đối thoại, nắm bắt dư luận và trách nhiệm với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Công tác phối hợp cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hoạt động giám sát, phản biện phải hướng vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Chuyển đổi số cũng là yêu cầu quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 814 tổ công nghệ số cộng đồng với 6.001 thành viên hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số; Cổng Mặt trận số đã tiếp nhận và xử lý 73/73 phản ánh, kiến nghị được gửi đến. Những kênh tương tác này cần tiếp tục phát huy, giúp Mặt trận nắm tình hình nhanh hơn, kết nối rộng hơn và nâng cao trách nhiệm phản hồi. Công nghệ phải gắn với điều kiện từng địa bàn, đi cùng hướng dẫn trực tiếp để người dân dễ tiếp cận, sử dụng.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng đều có thể đóng góp công sức, trí tuệ và khát vọng vào sự phát triển chung. Khi lòng dân đồng thuận, sức dân được khơi dậy và niềm tin được vun đắp, đại đoàn kết sẽ trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, giúp Lâm Đồng khai thác tốt tiềm năng, vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!