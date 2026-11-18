Đại đoàn kết - nền tảng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại
Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn là nơi thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả, qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-doan-ket-nen-tang-xay-dung-thu-do-van-minh-hien-dai-246261118114428871.htm