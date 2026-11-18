Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông cho các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường: Bạch Đằng, Minh Tâm, Sơn Lộ, Thục Phán, Yên Thổ của tỉnh Cao Bằng. Đồng thời các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Thái Nguyên đang di chuyển về phía tỉnh Cao Bằng. Độ phản hồi PHVT cực đại 30 dBZ.