Đại đoàn kết - cội nguồn sức mạnh phát triển

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: Khán giả Thái Nguyên hòa mình tại Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: Quang Khải.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) không chỉ là dịp vun đắp tình làng nghĩa xóm, mà còn khẳng định giá trị của sự đồng lòng, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Chủ trương đúng đắn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân. Niềm tin của nhân dân cũng chỉ được củng cố bền vững bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống, bằng hiệu quả quản lý, điều hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự điều hành quyết liệt và việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu về tốc độ tăng trưởng, mà còn là yêu cầu tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và mở rộng dư địa phát triển cho những năm tiếp theo.

Muốn hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh tiềm lực đầu tư, hạ tầng và sản xuất, tỉnh cần phát huy sức mạnh từ sự đồng thuận xã hội, tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên của mỗi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại đoàn kết vì thế cần phải trở thành động lực trong từng nhiệm vụ phát triển. Từ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư đến triển khai các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, mỗi chủ trương đều cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân.

Khi chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đổi mới, người dân tích cực lao động, sản xuất và giám sát thực hiện chính sách, các nguồn lực sẽ được khơi thông, tạo sức mạnh cộng hưởng cho tăng trưởng.

Để tạo dựng sự đồng thuận, cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Mọi chủ trương cần xuất phát từ thực tiễn, hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là phát huy nguồn lực từ nhân dân, vì nhân dân và hướng tới hạnh phúc của nhân dân. Khi niềm tin được củng cố, lợi ích chính đáng được bảo đảm và khát vọng phát triển được khơi dậy, Thái Nguyên sẽ có thêm động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.