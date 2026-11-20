Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nhót, xã Mai Châu góp phần gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Chung sức từ những việc nhỏ

Những ngày tháng 11, tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, hòa mình vào không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa của các phong trào thi đua từ cơ sở. Đằng sau những tiết mục văn nghệ, lời ca, tiếng chiêng rộn ràng là sự đồng lòng của người dân trong xây dựng quê hương.

Tại xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những đổi thay trong cảnh quan làng quê. Những tuyến đường hoa, công trình điện chiếu sáng, đoạn đường do các chi hội, đoàn thể đảm nhận vệ sinh thường xuyên đều là thành quả từ sự chung sức của cộng đồng.

Xóm Tân Minh hiện có 412 hộ với 1.657 nhân khẩu. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, Ban Công tác Mặt trận xóm phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động người dân trồng 2,8 km đường hoa dọc các tuyến đường liên thôn, nội thôn, ngõ xóm; duy trì, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên 2,5 km đường; thường xuyên chăm sóc, vệ sinh 7 km đường tự quản. Toàn bộ các hộ dân thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại gia đình và tham gia các mô hình do đoàn thể chủ trì.

Từ những việc làm thiết thực ấy, ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng từng bước được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới không còn là nhiệm vụ riêng của cấp ủy, chính quyền hay các tổ chức đoàn thể mà đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi gia đình.

Tinh thần đoàn kết còn thể hiện trong cách ứng xử, sẻ chia giữa những người hàng xóm. Năm 2026, cả 6 vụ việc, mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong cộng đồng đều được tổ hòa giải và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, hòa giải thành công. Xóm hiện có 13 tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống bình yên.

Cùng với đời sống văn hóa ngày càng chuyển biến, người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; toàn xóm còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Những kết quả đó cho thấy, khi người dân đồng lòng, mỗi việc làm dù nhỏ đều có thể tạo nên những đổi thay tích cực cho quê hương.

Ấm áp nghĩa tình làng xóm

Trong Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Diều Bồ, xã Cao Sơn, bên cạnh niềm vui gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, những phần quà dành tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn càng làm ấm thêm tình làng nghĩa xóm.

Bà Xa Thị Thìn - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Diều Bồ cho biết: “Thôn có 269 hộ dân. Dù đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn được bà con trân trọng, gìn giữ và phát huy. Ban Công tác Mặt trận thôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình khó khăn. Qua đó, tạo sự đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, góp phần đưa các phong trào đi vào chiều sâu”.

Trong năm, thôn tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm với trên 500 lượt người tham gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng thu hút trên 500 lượt người. Qua các phong trào, 23 hộ gia đình, cá nhân có đóng góp tích cực trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tại khu dân cư được biểu dương.

Góp phần vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ở Diều Bồ còn có vai trò của những người có uy tín. Bằng sự gương mẫu trong đời sống, tiếng nói, uy tín của họ trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con.

Đồng bào dân tộc Dao thôn Diều Bồ, xã Cao Sơn biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp tình đoàn kết cộng đồng.

Ông Hà Văn Nhơ, người có uy tín thôn Diều Bồ chia sẻ: Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và chung sức thực hiện việc chung của thôn. Tôi luôn vận động bà con giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Có đoàn kết, bà con mới cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Có thể mỗi người dân sẽ đóng góp cho cộng đồng bằng một cách khác nhau, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, song chính sự tự giác, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia giữa những người cùng chung sống trong một cộng đồng đã tạo nên sức mạnh nội sinh để xây dựng bản làng no ấm, bình yên.

Ngày hội đại đoàn kết khép lại, tiếng chiêng, lời ca cũng lắng xuống, nhưng những tuyến đường hoa vẫn được chăm sóc hàng ngày, những con đường vẫn được những bàn tay người dân gìn giữ, những gia đình khó khăn vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia.

Bởi đại đoàn kết không chỉ là niềm vui trong một ngày hội mà là tình cảm, trách nhiệm được vun đắp mỗi ngày, từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố. Từ những việc làm bình dị ấy, sức mạnh của lòng dân được bồi đắp, trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp, nghĩa tình.