Đại diện Việt Nam trượt một giải thưởng ở Hoa hậu Quốc tế 2026

Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tại Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026. Người đẹp sinh năm 2004 đang có những ngày đầu tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc dịu dàng cùng phong cách chỉn chu.

Mới đây, các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2026 tiếp tục tham gia một sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đáng chú ý, ban tổ chức đã công bố kết quả giải thưởng Miss Visit Japan. Theo đó, đại diện Philippines xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục này. Như vậy, Khánh Như chưa thể mang về giải thưởng đầu tiên tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Người đẹp Philippines nhận giải Miss Visit Japan tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Dù Khánh Như không có tên trong danh sách chiến thắng, kết quả này không ảnh hưởng đến hành trình phía trước của đại diện Việt Nam. Sau những ngày đầu nhập cuộc, Khánh Như đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ diện mạo nền nã, ngọt ngào.

Người đẹp lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, phù hợp với hình ảnh của cuộc thi. Bên cạnh nhan sắc, cô cũng đầu tư tương đối chỉn chu về trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm trong từng lần xuất hiện.

Đại diện Việt Nam được đánh giá là một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải năm nay. Việc chưa giành được giải thưởng phụ đầu tiên không đồng nghĩa với việc cô đánh mất cơ hội tiến sâu. Những hoạt động tiếp theo sẽ là dịp để Khánh Như tiếp tục thể hiện khả năng giao tiếp, sự tự tin cũng như bản lĩnh trước bạn bè quốc tế.

Khánh Như trong những ngày đầu nhập cuộc tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Sau thành tích này, người đẹp tiếp tục nhận được sự chú ý khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Đây là một bước tiến đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật và theo đuổi các đấu trường nhan sắc của cô.

Việc góp mặt tại Miss International được xem là cơ hội để Khánh Như tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời có dịp giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

So với những cuộc thi sắc đẹp đề cao sự nổi bật về ngoại hình, Hoa hậu Quốc tế còn chú trọng đến vẻ đẹp tri thức, khả năng giao tiếp, sự am hiểu văn hóa và tinh thần kết nối giữa các quốc gia. Vì vậy, đại diện Việt Nam sẽ cần thể hiện bản thân một cách toàn diện trong suốt hành trình dự thi.

Khán giả kỳ vọng vào hành trình của Khánh Như ở Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trước đó, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Trải nghiệm này giúp người đẹp có thêm cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện khả năng dẫn dắt, diễn đạt và tương tác trước công chúng. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết khi cô bước vào các hoạt động giao lưu, phỏng vấn và thể hiện bản thân tại Miss International 2026.

Với lợi thế về ngoại hình, kinh nghiệm sân khấu cùng quá trình chuẩn bị trước cuộc thi, Khánh Như được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong những ngày tới. Người hâm mộ đang chờ đợi những màn thể hiện tiếp theo của đại diện Việt Nam, đặc biệt là ở các phần thi quan trọng quyết định kết quả chung cuộc.