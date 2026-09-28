Đại diện Việt Nam tiếp tục thắng ngoạn mục ở Miss Grand International

Mới đây, Emoura Phạm tiếp tục gây chú ý khi giành chiến thắng ở hạng mục bình chọn Grand Live Talk của Miss Grand International 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam có cơ hội trò chuyện cùng đương kim Miss Grand International Emma Tiglao, qua đó tiếp tục tạo dấu ấn trong hành trình chinh phục cuộc thi năm nay.

Emoura Phạm đang được nhiều khán giả ủng hộ tại Miss Grand International 2026.

Không dừng lại ở chiến thắng tại Grand Live Talk, Emoura Phạm hiện còn sở hữu tỷ lệ bình chọn đáng chú ý ở hạng mục Miss Popular Vote. Đây là một trong những hoạt động nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, bởi kết quả phụ thuộc vào lượng bình chọn dành cho các đại diện.

Thông tin này được ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International, chia sẻ trên mạng xã hội. Trước kết quả bình chọn tạm thời của Emoura Phạm và các thí sinh trong Top 5 của hạng mục này, ông Nawat bày tỏ sự bất ngờ bằng lời cảm thán ngắn gọn: "Wow".

Kết quả bình chọn tạm thời của hạng mục Miss Popular Vote tại Miss Grand International 2026.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 trong vòng 1 của cuộc bình chọn Country’s Power of the Year. Theo kết quả được cập nhật vào lúc 20h30 ngày 27/9, Emoura Phạm tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, cho thấy lượng ủng hộ đáng kể từ khán giả Việt Nam.

Những kết quả liên tiếp giúp Emoura Phạm trở thành một trong những đại diện nhận được nhiều sự chú ý tại Miss Grand International 2026. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả Việt Nam tích cực kêu gọi bình chọn và kỳ vọng người đẹp có thể tiến sâu trong những chặng tiếp theo.

Loạt thành tích của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 khiến khán giả trầm trồ.

Miss Grand International 2026 dự kiến còn nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 10/10. Trong khoảng thời gian còn lại, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi, hoạt động giao lưu và những chương trình đồng hành của cuộc thi.

Đây cũng là giai đoạn quan trọng để đại diện Việt Nam hoàn thiện hình ảnh và thể hiện khả năng sân khấu, giao tiếp trước khán giả quốc tế. Những màn xuất hiện tiếp theo được kỳ vọng giúp Emoura Phạm có thêm cơ hội tạo dấu ấn và duy trì sự quan tâm của người hâm mộ.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Việc học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có thêm lợi thế về ngoại ngữ, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Đây cũng là những yếu tố được cô thể hiện trong quá trình tham gia Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm đang được khán giả Việt kỳ vọng đăng quang Miss Grand International 2026.

Với loạt thành tích bình chọn đang có, Emoura Phạm tiếp tục nhận được sự kỳ vọng từ khán giả Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi những phần thể hiện tiếp theo của cô, đồng thời hy vọng đại diện Việt Nam có thể mang về chiếc vương miện Miss Grand International thứ hai cho Việt Nam.