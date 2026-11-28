Miss Charm 2026 là cuộc thi sắc đẹp đang nhận được quan tâm khi diễn ra tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay quy tụ gần 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ. Nguyễn Ngọc Trà My là người đẹp đại diện Việt Nam năm nay.

Sau hơn 10 ngày nhập cuộc, Trà My gây được thiện cảm với vai trò thí sinh nước chủ nhà. Sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng kinh nghiệm làm MC, Nguyễn Ngọc Trà My liên tục gây được ấn tượng khi giới thiệu bản sắc, con người và văn hóa Việt Nam thông qua những hoạt động giao lưu tại cuộc thi.

Qua những cuộc trò chuyện, cô nhận ra sự chân thành, cởi mở có thể giúp mọi người vượt qua khác biệt ngôn ngữ và hình thành những kết nối ý nghĩa.

Người đẹp không muốn trở thành phiên bản giống bất kỳ ai tại cuộc thi mà hướng đến hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, có tri thức và sẵn sàng hội nhập.

Khi được hỏi muốn giới thiệu nét đẹp nào của Việt Nam với bạn bè quốc tế, Trà My lựa chọn sự hiếu khách, lòng nhân ái và tinh thần kiên cường của con người. Theo cô, văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản, danh lam thắng cảnh hay tà áo dài, mà còn được thể hiện qua cách người Việt đón tiếp khách, chia sẻ món ăn và trao đi sự tử tế.

Cô muốn giới thiệu văn hóa cà phê, ẩm thực đường phố và những làng nghề truyền thống như những lát cắt gần gũi về đời sống Việt Nam. Người đẹp tin rằng những trải nghiệm bình dị đôi khi giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về bản sắc của một đất nước.

Trà My cho biết thử thách trong những ngày đầu Miss Charm là thích nghi với lịch trình dày đặc, đồng thời cân bằng việc chuẩn bị hình ảnh, trang phục và kỹ năng trình diễn. Môi trường quốc tế cũng đòi hỏi cô chủ động hơn trong giao tiếp, bước ra khỏi vùng an toàn để thể hiện cá tính.

“Tôi không chỉ đến đây để đại diện cho sắc đẹp. Tôi đến để đại diện cho một nền văn hóa, một tiếng nói và một câu chuyện mang tên Việt Nam”, người đẹp chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, đến từ TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,77 m, số đo ba vòng 86-64-96 cm. Cuối tháng 10/2026, người đẹp đăng quang Miss Charm Vietnam, trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi do người Việt sáng lập, từng tổ chức ba mùa mang định hướng quảng bá văn hóa, du lịch. Việt Nam cũng ghi dấu ấn tại sân chơi này khi Thanh Thanh Huyền lọt top 20 năm 2023, Quỳnh Nga giành ngôi Á hậu 2 vào năm 2024. Năm ngoái, Mai Ngô dừng chân ở top 12 chung cuộc. Miss Charm 2026 với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa). Đêm bán kết sẽ diễn ra vào ngày 3/12 và chung kết vào 5/12 tại TP.HCM. Đương kim hoa hậu Anna Blanco sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.